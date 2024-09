Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a une nouvelle fois rejeté les allégations concernant la fourniture d’armes au Yémen, affirmant que Sanaa est capable de répondre à ses besoins militaires et que le pays est l’un des principaux piliers de l’axe de la Résistance.

« Le Yémen joue un rôle crucial dans le soutien à Gaza et l’allégation d’envoi d’armes par l’Iran vers le Yémen est une insulte au peuple yéménite », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision yéménite al-Masirah le lundi 16 septembre.

Le haut diplomate iranien a souligné que le Yémen prenait ses propres décisions quant à l’utilisation de ses armes de la manière qu’il jugeait appropriée.

Le général de brigade Yehya Sarii, porte-parole de l’armée yéménite, a annoncé dans une brève déclaration télévisée le dimanche 15 septembre que la force de missiles de l’armée avait mené une opération qualitative en frappant une cible militaire de l’ennemi israélien dans la région de Jaffa, au sud de Tel-Aviv, en Palestine occupée.

Dimanche matin, un missile balistique yéménite a atteint sa cible près de l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv après avoir franchi les différentes couches des défenses de l’armée israélienne.

Les médias israéliens ont rapporté que l’armée du régime enquêtait sur les raisons de l’échec des systèmes de défense aérienne à intercepter le missile.

« L’opération a été menée avec un nouveau missile balistique hypersonique qui a atteint sa cible, et les systèmes de défense ennemis n’ont pas réussi à l’intercepter», a déclaré le général Sarii.

« Il a parcouru une distance de 2 040 km en 11 minutes et demie, semant la panique parmi les sionistes. Plus de deux millions d’entre eux ont fui vers des abris », a-t-il ajouté.

Le porte-parole a déclaré que l’opération faisait partie de la cinquième phase de la bataille contre l’ennemi israélien et qu’elle avait atteint son objectif en surmontant tous les obstacles, y compris les systèmes d’interception américains et israéliens sur terre et en mer.