La Résistance Islamique au Liban a présenté, ce mercredi, » ses plus sincères félicitations et chaleureuses condoléances aux familles des honorables martyrs tombés hier, mardi, que ce soit sur le front sud dans les localités de Blida et Majdal Selem, ou suite à l’agression perfide et généralisée due à l’explosion d’équipements de communication (bipeurs) ».

Et d’ajouter: « Nous invoquons Dieu Tout-Puissant d’accorder un prompt rétablissement aux blessés ». ‏

Et la Résistance de souligner: « Aujourd’hui, comme tous les jours passés, la Résistance islamique au Liban poursuivra ses opérations bénies en soutien à Gaza, son peuple et à sa résistance et en défense au Liban, son peuple et sa souveraineté.

Ce parcours se poursuivra et sera distinct du châtiment dur que l’ennemi criminel doit attendre pour son massacre, qu’il a commis mardi contre notre peuple et nos moudjahidines au Liban. Il s’agit d’une autre punition qui ne tardera pas à venir, si Dieu le veut ». ‏

Et de conclure: « Ce qui s’est passé hier renforcera notre détermination à poursuivre la voie du Jihad et de la Résistance.

Nous sommes absolument certains de la promesse divine d’accorder la victoire aux croyants, aux moudjahidines et aux patients ».