La Résistance islamique en Irak a annoncé mercredi soir avoir attaqué mardi soir, à l’aide de drones, une cible israélienne dans la ville de Haïfa, en Palestine occupée.

La résistance a affirmé que « cette opération s’inscrit dans la poursuite de la résistance contre l’occupation et de soutien à la bande de Gaza et de réponse aux massacres israéliens contre les enfants, les femmes et les personnes âgées palestiniens, s’engageant à poursuivre ses opérations à un rythme accéléré ».

Lundi, la Résistance islamique en Irak a mené une opération contre une cible d’occupation dans la vallée du Jourdain, également à l’aide de drones. Dimanche, les drones ont frappé une cible à Haïfa occupée.

