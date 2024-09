Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, Sayyed Hashem Safi al-Din, a affirmé que « la récente cyber-agression israélienne contre le Liban entraînera sa propre punition, et que cette punition aura lieu inévitablement ».

Dans son discours lors des céremonies de funérailles d’un certain nombre de martyrs tombé à cause de la cyber-agression israélienne, Sayyed Safi al-Din a souligné que « nous sommes confrontés à un nouveau type de guerre et à une nouvelle confrontation avec l’ennemi , qu’il sache que nous sommes un peuple qui ne reculera pas ».

Sayyed Safi al-Din a affirmé que « les résistants ne se sont pas affaiblis et ne s’affaiblissent pas du tout, et l’ennemi est toujours incapable de réaliser cette vérité, et il ne sait pas à ce jour qui sont les résistants et la communauté de la résistance qui ont été élevés dans la culture du sacrifice et du don ».

Sayyed Safi al-Din a assuré à « l’ennemi délirant qui s’imagine pouvoir atteindre son objectif de cette manière qu’ il n’y a pas de retraite jusqu’au bout du chemin et que les blessés retourneront dans l’arène de leur combat pour le jihad sur la voie d’alQods ».

Sayyed Safi al-Din s’est adressé à l’ennemi en disant : « Si votre objectif est d’arrêter la bataille de soutien, sachez que cette bataille gagnera en force, en détermination et en progrès ».

Sayyed Safi al-Din a souligné « sur le fait que la résistance est forte et capable de faire preuve de fermeté et d’infliger des défaites à l’ennemi, et elle a déclaré à Netanyahu quelques heures après l’agression contre le Liban qu’elle était présente et qu’elle n’a subi aucun préjudice lors de l’attaque ».

Sayyed Safi al-Din a ajouté que « Netanyahu sait que cette méthode d’agression ne sert qu’à appuyer sa tromperie et ses mensonges, et que cela ne le mène pas du tout à réaliser ses objectifs ».

