La Résistance islamique au Liban a annoncé, ce jeudi 19 septembre, avoir ciblé un point de positionnement des soldats ennemis israéliens, dans la localité d’Al-Marj, avec des armes appropriées qui ont entrainé la mort et la blessure de plusieurs soldats israéliens.

Dans un communiqué publié par le média militaire du Hezbollah, la Résistance a indiqué que ce ciblage s’inscrit dans le cadre de son « soutien au peuple palestinien inébranlable et à son honorable résistance dans la bande de Gaza ».

Les médias israéliens ont rapporté « qu’un véhicule israélien a été pris pour cible, dans la colonie de Tel Hai, située entre Kiryat Chmona et Miskav Am ».

« 15 blessés, dont 3 grièvement atteints, dans les rangs de l’armée israélienne après avoir été visés par des missiles guidés à la frontière avec le Liban », a-t-on ajouté de mêmes sources.

Immédiatement, l’armée d’occupation israélienne a tiré d’intenses obus au phosphore vers le territoire libanais, pour masquer l’opération de sauvetage, où le bruit d’un hélicoptère israélien travaillant à évacuer les blessés a été entendu.

10 ambulances et un hélicoptère ont été dépêchés sur le lieu de l’incident pour transférer les morts et les blessés.

Le Centre médical Ziv à Safed a reçu 6 blessés et l’hôpital Rambam à Haïfa a également reçu d’autres blessés suite à l’incident qui a eu lieu au nord (de la Palestine occupée).

Les médias israéliens ont en outre diffusé ce matin une vidéo d’un missile s’abattant dans la colonie de Margaliot, en Galilée occupée.

Deux autres opérations

Dans deux autres attaques, les médias israéliens ont fait état d’un coup direct à Beit Hillal dans le doigt de la Galilée. Les forces d’occupation ont été dépêchées vers le site visé, ont indiqué les médias israéliens.

Un missile s’est en outre abattu sur une base militaire israélienne, dans la région de Yaara, en Galilée occidentale.

3 soldats blessés, dont un grièvement atteint par le ciblage de la base de Yaara, a-t-on indiqué de source israélienne.

Les tambours de la guerre battent

Ces opérations interviennent alors que les tambours de la guerre battent entre l’entité sioniste et le Liban. La radio militaire israélienne a rapporté que les forces israéliennes ont été transférées de la Cisjordanie vers la frontière avec le Liban dans le cadre d’un état d’alerte maximale.

L’occupation israélienne a fait exploser mardi et mercredi des appareils de communications portés par des Libanais. Des bipeurs et des talkies-walkies piégés ont fait une trentaine de martyrs, dont deux enfants et des membres du personnel médical ainsi que 3000 blessés. Le Hezbollah a juré d’asséner un châtiment dur à ‘Israël’. Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, doit s’exprimer sur ces développements dangereux, ce jeudi vers 17h00 (heure de Beyrouth).

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, justifie l’escalade contre le Liban par sa volonté de faire retourner à leur foyers les centaines de milliers de colons ayant fui le nord de la Palestine occupée.

L’analyste militaire du quotidien Yediot Aahronot, Yossi Yehoshua, a indiqué que : « quel que soit le succès des opérations au Liban, elles ne parviendront pas à ramener les habitants du nord dans leurs foyers ».

Pour sa part, le général réserviste Gershon Hacohen dans l’armée d’occupation israélienne a indiqué que « la créativité du Hezbollah, qui s’apprête à riposter, ne peut être sous-estimée ».