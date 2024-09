Le président iranien Masoud Pezeshkian a affirmé lundi que « son pays dispose des capacités nécessaires pour frapper « Israël », soulignant que la réponse « aura lieu au moment opportun ».

Lors d’un point de presse à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, Pezeshkian a déclaré : « l’entité sioniste temporaire a répondu à tous les appels à la retenue et les négociations par une escalade encore plus insensée ».

Il a ajouté que « la solution pour la sécurité et la stabilité de la région est « que l’entité sioniste temporaire mette fin à ses crimes à Gaza, au Liban et dans le reste des pays », notant que « les politiques américaines soutiennent et encouragent l’entité sioniste criminelle dans sa guerre ouverte, alors que les actions de Washington contredisent ses mots. »

À son tour, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a démenti « certaines fausses allégations dans les médias concernant l’annonce du président Pezeshkian selon laquelle l’Iran était prêt à réduire les tensions avec l’entité sioniste temporaire ».

Araqchi a ajouté que « son pays se tient aux côtés des peuples libanais et palestinien face à la brutalité israélienne, notant que « les crimes de l’entité sioniste temporaire , avec le soutien des États-Unis, sont très clairs pour le monde, et cette brutalité et cette négligence criminelle ne devraient pas continuer ».

Cela survient alors que l’occupation israélienne poursuit son agression généralisée contre le Liban, parallèlement à son agression contre la bande de Gaza, alors que le nombre de martyrs et de blessés augmente.

Source: Médias