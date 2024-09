Les raids israéliens meurtriers incessants censés éliminer les entrepôts d’armes de la résistance libanaise n’ont pu freiner ses opérations. La Résistance ilamique, bras armé du Hezbollah a revendiqué dans ses commniqués 11 attaques anti iraélienne. De nombreuses bases militaires israéliennes ont été visées « en soutien à Gaza, et pour défendre le Liban et son peuple ». Les opérations contre les colonies ont été déclarées « en riposte à l’offensive insolente barbare contre les villes, les villages et les civils » libanais.

Le quotidien israélien Haaretz a rendu compte de 150 roquettes et projectiles tirés sur « le nord d’Israël » depuis le matin.

A partir du milieu de la journée de ce jeudi, la Résistance islamique a revendiqué des salves de tirs de roquettes contre la colonie de Kiryat Motzkin, le complexe des industries militaires de la société Rafael au nord de la ville de Haïfa, la colonie de Kiryat Shmona (avec des projectiles Falaq-2), le siège de commandement de la région nord dans la base Dado, le siège de réserve de la légion nord et la base de concentration de réserve de la compagnie de Galilée et ses entrepôts logistiques à Ami‘ad, et contre la colonie Ahihud (50 roquettes).

La résistance a aussi évoqué des tirs de drones d’attaque contre la base Samson (le centre d’équipement de commandement et l’Unité d’équipement régional)

Les médias israéliens ont fait état de bombardement intensif dans la région de Akka (Acres) et celle du golfe de Haïfa. Un barrage de 30 roquettes y a été tiré. 10 ont été interceptés selon les médias israéliens qui ont rendu compte que les sirènes d’alerte ont retenti dans la région d’Ami‘ad au sud de Safed, dans la colonie de Kiryat Shmona, dans la zone de la base Meron.

Vidéo ci dessous: Dommages et destructions causés par une roquette de la résistance libanaise sur Kafr Manda, au nord de la zone occupée de Haïfa.

La résistance a en outre assuré que ses unités anti aériennes ont obligé deux avions de chasse ennemis à rebrousser chemin au-dessus de la localité Adloune, sur le littoral sud.

Au début de la soirée, elle a dit avoir « bombardé la ville de Safed occupée à l’aide de 80 roquettes en riposte à l’offensive insolente et barbare israélienne des villes, des villages et des civils ». Selon les chiffres du gouvernement libanais, 150 raids israéliens ont été recensés. Ils ont fait 60 martyrs et 80 blessés

Dans la soirée, la résistance a revendiqué des salves de 50 roquettes contre la colonie Kiryat Ata à proximité de Haïfa.

Plus tard, vers 21 :00, elle a assure dans un communiqué avoir visé la base Mishar, (le siège des renseignements principaux de la région nord) à l’aide d’une salve de roquettes. Et de préciser que c’est sa 11ème opération de la journée.

Selon le Yediot Ahronoth, « le comportement israélien ressemble à son comportement au début de la guerre 2006 lorsqu’il a cru qu’il a vaincu le Hezbollah grâce à sa puissance aérienne sans offensive terrestre ». Le journal israélien a estimé que le Hezbollah est toujours capable de faire mal à Israël malgré les déclarations des responsables israéliens selon lesquels « 50% des capacités balistiques du Hezbollah ont été détruites ».

Selon le journal américain Wall Street Journal, un général de réserve de l’armée israélienne lui a assuré qu’Israël ne pourra réaliser ses objectifs contre le Hezbollah via exclusivement une offensive aérienne estimant qu’une offensive terrestre est possible.

Par ailleurs, la chaine israélienne 12 a rapporté que l’endroit où le drone lancé depuis l’Irak la veille a été localisé à proximité de la colonie Sdi Eylan a l’ouest de Tabaraya (Tibériade).

Média de guerre a diffusé les images vidéo de l’opération aux tirs de roquettes contre la base de l’unité des missions maritimes Shayetet 13 dans la base Atlit qui a eu lieu le 24 septembre.

Qader-1 : caractéristiques

Média de guerre de la résistance a également rendu public les caractéristiques du missile Qader-1 qui a visé le 25 septembre le QG du Mossad dans la banlieue de Tel Aviv, tenu pour responsable des attentats terroristes contre le Liban aux bipeurs Pager et aux talkies-walkies.

Périmètre : 620 mm

Longueur : 7665 mm

Poids : 2870 kg

Charge explosive : 500 kg

Portée : 190 km.

Média de guerre a précisé que Qader-1 est un missile balistique tactique sol-sol d’une grande capacité destructrice, capable de manœuvre pendant son survol et capable de frapper sa cible avec précision.

Source: Divers