L’armée d’occupation israélienne s’est retirée jeudi de la ville de Jénine et de son camp au nord de la Cisjordanie occupée, après une opération militaire qui a duré environ 18 heures. L’incursion de l’occupation à Jénine et dans son camp a entraîné une destruction massive des infrastructures, après des opérations de rasage au bulldozer qui ont touché de nombreuses routes de la ville et du camp.

Au cours de l’opération, l’armée d’occupation a arrêté au moins six Palestiniens, selon des sources locales.

Parallèlement à l’opération, l’armée d’occupation a mené des incursions dans plusieurs villes de Jénine, notamment Anza, Al-Yamoun et Burqin. Le Croissant-Rouge a indiqué dans un communiqué que ses « équipes ont transporté à l’hôpital une martyre de 37 ans et 4 blessés, dont trois femmes de la ville d’Anza, près de Jénine », tandis que le ministère de la Santé a confirmé le martyre du citoyen Zahoor Qasim Amour.

Le ministère de la Santé a rapporté qu’il y a eu « quatre blessés graves, dont une balle réelle à la tête d’une femme de 73 ans, une blessure très critique d’une fillette de 9 ans et un jeune homme grièvement blessé à la mâchoire ».

Ayman Ubaida, membre du conseil municipal du village, a affirmé : « Une force militaire spéciale israélienne s’est incrustée dans la ville déguisée à l’intérieur d’un véhicule civil pour arrêter un jeune homme, puis des véhicules militaires ont suivi ».

Il a ajouté que « des membres des forces spéciales ont tiré au hasard, entraînant la mort d’une femme et blessant d’autres personnes rassemblées dans une maison funéraire du village ».

Pour sa part, l’association des Prisonniers a rapporté que « les forces d’occupation ont arrêté 24 Palestiniens, dont une femme, et libéré des prisonniers, à la suite d’une campagne massive de raids contre des maisons palestiniennes dans diverses zones de Cisjordanie et d’alQods ».

Les forces d’occupation ont fait exploser la maison du prisonnier Ghanem Alqam après l’avoir attaquée dans la ville de Safa, à l’ouest de Ramallah.

« Le bilan des morts en Cisjordanie, y compris à alQods, s’est élevé à 718 martyrs, environ 5 800 blessés et 10 400 détenus, depuis le début de la guerre de génocide israélienne contre Gaza le 7 octobre 2023, alors que l’armée d’occupation a étendu ses opérations en Cisjordanie, y compris à alQods en conjonction avec l’escalade d’ attaques de colons contre les Palestiniens et leurs biens », selon les données officielles palestiniennes.

Au 356ème jour du génocide, l’occupation commet quatre massacres en un jour à Gaza

Quatre massacres ont été commis par l’ennemi israélien dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Au 356ème jour de son agression en cours contre la bande de Gaza, le ministère de la Santé a rapporté que l’occupation a commis 4 massacres, dont 39 martyrs et 86 blessés dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures. Des sources médicales ont rapporté que 13 Palestiniens ont été tués lors de raids ennemis sur diverses zones de la bande de Gaza à l’aube de ce Jeudi.

Source: Médias