La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé ce vendredi avoir pris pour cible la colonie de Kiryat Ata, à l’est de la ville de Haïfa, avec un barrage de missiles Fadi 1.

« Cette opération a eu lieu en soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance ainsi qu’en défense du Liban et de son peuple, et en riposte à l’agression barbare israélienne contre les villes, les villages et les civils », a affirmé la Résistance dans son communiqué.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a également fait état « d’environ 10 missiles lancés depuis le Liban contre diverses zones de Haïfa ».

Les médias israéliens ont rapporté que « des sirènes ont retenti à plusieurs reprises dans le nord, notamment à Haïfa, Acre, Tibériade, le Golan et la vallée du Jourdain », ajoutant que « de violentes explosions ont été entendues à Haïfa, suite à la chute de 3 obus tirés depuis le Liban sur Haïfa et le Karyut, qui ont fait plusieurs blessés parmi les colons. Deux missiles se sont également abattus dans le port de Haïfa ».

De son côté, le directeur du bureau d’Al-Mayadeen en Palestine occupée a rapporté qu’« un missile est tombé sur le port de Haïfa ».

Les médias israéliens ont en outre affirmé qu’un missile lancé depuis le Liban en direction de Tibériade a visé « une station de pompage d’eau et a atterri à des dizaines de mètres de là ».

En outre, les médias israéliens ont cité le chef des autorités locales d’Acre, Amichai Ben Shallush, disant : « La situation est très difficile et la ville est presque vide de ses habitants. »

Ben Shallush a ajouté : « Nous ne savons pas où va cette situation et dans quelle mesure la population peut tolérer cette situation quotidienne. »

De son côté, le chef de l’autorité locale de Haïfa, Yona Yahav, a également souligné que « les rues sont vides et l’économie a été endommagée par les frappes du Hezbollah ».

Jeudi, la Résistance islamique au Liban a ciblé la ville de Safed, dans le nord de la Palestine occupée, avec 80 missiles, et la colonie de Kiryat Ata avec 50 missiles. La Résistance a également mené une série d’opérations spécifiques, notamment en ciblant avec des barrages de missiles les complexes militaro-industriels affiliés à la société Rafael dans la zone de Zovulon, au nord de la ville occupée de Haïfa.

La Résistance a en outre diffusé plusieurs vidéo de ces tirs contre les colonies de Kiryat Shmona et Rosh Pina, dans le nord de la Palestine occupée, ainsi contre un important centre de munitions dans la base de Nimra également au nord de la Palestine occupée.

Le média militaire a également diffusé une vidéo de l’opération aux drones d’assaut visant le quartier général de la Force opérationnelle navale spéciale Shayetet 13, sur la base d’Atlit, dans le nord de la Palestine occupée.

Le média militaire de la Résistance a aussi diffusé les vidéos du ciblage de l’aéroport de Megiddo, la base d’Amos et l’usine Zichron, appartenant à l’armée ennemie israélienne, dans le nord de la Palestine occupée. Ainsi que les bases de Naftali et Samson et le Camp Eliakim.

بالفيديو | مشاهد من استهداف #المقاومة_الإسلامية قاعدتي نفتالي وشمشون ومعسكر إلياكيم التابعين لجيش العدو الإسرائيلي pic.twitter.com/MlzuDMBdb4 — قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

بالفيديو | المقاومة الإسلامية تعرض مشاهد من استهداف مطار مجيدو وقاعدة عاموس ومصنع زخرون التابعين لجيش العدو الإسرائيلي شمال #فلسطين المحتلة pic.twitter.com/I9gOs3StNa — قناة المنار (@TVManar1) September 26, 2024

La Resistance a également diffusé un clip intitulée : « Mais, c’est Dieu qui a tiré »

Biographie du leader martyr Mohammad Hussein Srour « Hajj Abou Saleh »

La Résistance a part ailleurs annoncé le martyre du commandant Mohammad Srour.

– Né dans la localité d’Aita al-Shaab (sud du Liban) le 08/07/1973.

Il rejoint les rangs de la Résistance islamique en 1986.

– Il accède à des responsabilités organisationnelles au sein des structures de résistance et suit de nombreux cours de leadership.

Il a participé à de nombreuses opérations de résistance islamique contre l’occupation israélienne.

– Il a été l’un des officiers clés dans la lutte contre les attaques takfiri aux frontières orientales du Liban et dans divers gouvernorats syriens.

Il évolue entre plusieurs spécialisations militaires et assume la responsabilité de l’armée de l’air dans la résistance depuis 2020.

– Il a dirigé les opérations militaires de l’armée de l’air dans la Résistance islamique sur le front de soutien libanais depuis le début du Déluge d’Al-Aqsa jusqu’à la date de son martyre.

– Il est tombé en martyr sur la voie d’Al-Qods à la suite d’un traître assassinat israélien perpétré le 26 septembre 2024 contre la banlieue sud de Beyrouth.