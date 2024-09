Le secrétaire général des Brigades Sayyed al-Shuhada en Irak, Abou Alaa al-Walai, a affirmé que « si une guerre globale éclatait, les forces américaines deviendraient des cibles directes des factions de la résistance et que leurs capacités atteindraient les bases américaines dans le Golfe et ailleurs que dans le Golfe », rappelant que « c’est ce que la résistance a annoncé précédemment ».

Abou Alaa al-Walai a précisé que « les intérêts américains et israéliens dans l’ensemble de la région seront des cibles légitimes pour les factions de la résistance, en particulier les Émirats arabes unis, que nous considérons comme l’emplacement avancé de l’entité usurpatrice et la première ligne de ciblage ».

Il a déclaré : « Nous avons chassé les Américains d’Irak, humiliés et déçus, après dix ans de combats, et nous les chasserons à nouveau d’Irak, de Syrie et d’Asie occidentale ».

Abou Alaa al-Walai a expliqué que « les factions de la résistance en Irak n’ont utilisé que 5 % de leurs capacités », révélant que « les capacités dont disposent le Hezbollah et le mouvement Ansarullah sont présentes dans les factions de la résistance en Irak ».

Il a souligné que « ce qui circule selon lequel la résistance veut nous mettre le feu n’est pas vrai. En fait, elle essaie d’éloigner le feu de notre pays ».

La Résistance islamique en Irak poursuit ses opérations contre les cibles d’occupation en Palestine occupée et dans le Golan syrien occupé, en soutien à la Palestine .

Vendredi, la résistance a mené trois opérations, au cours desquelles elle a ciblé deux cibles d’occupation dans le Golan syrien occupé à l’aide de drones dans deux opérations distinctes, et a dirigé une frappe vers une cible vitale en Palestine occupée à l’aide d’un missile Arqab (missile de croisière développé) ».

La Résistance islamique en Irak a affirmé que « les opérations se poursuivent pour détruire les bastions ennemis à un rythme croissant ».

Source: Médias