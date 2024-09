Le Hezbollah a annoncé ce samedi 28 septembre le martyre de son grand dirigeant sayed Hassan Nasrallah qui a succombé dans le raid israélien meurtrier le vendredi sur Haret Hreik dans la banlieue sud de Beyrouth.

Ci-dessous le communiqué de son bureau des Relations médiatiques.

(( Son Eminence le Sayed, le Maître de la Résistance, le juste serviteur, a rejoint son Seigneur comme grand martyr, leader héroïque, courageux, sage, perspicace et croyant. Il a rejoint le convoi lumineux et éternel des martyrs de Karbala, après un parcours divin dans la foi, sur les traces des prophètes et imams martyrs.

Son Eminence Sayed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a rejoint ses compagnons, les grands martyrs immortels, dont il a dirigé la lutte pendant près de trente ans, au cours desquels il les a conduits de victoire en victoire, succédant au maître des martyrs de la Résistance islamique en 1992, jusqu’à la libération du Liban en 2000 et à la victoire divinement soutenue en 2006 et à toutes les autres batailles d’honneur et de sacrifice, jusqu’à la bataille de soutien et d’héroïsme pour la Palestine, Gaza et le peuple palestinien opprimé.

Nous présentons nos condoléances au Maitre du Temps, (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix), au Gardien des musulmans, l’Imam Sayed Ali Khamenei, à toutes les grandes références religieuses, aux Moudjahidines, aux croyants, à la nation de la résistance, à notre peuple libanais patient et combattant, à la nation islamique toute entière, à tous les libres et opprimés du monde, et à sa famille honorable et patiente.

Nous félicitons son Eminence le Secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, que Dieu l’agrée, pour avoir reçu la plus haute médaille divine, la médaille de l’Imam Hussein, que la paix soit sur lui, accomplissant ses désirs les plus précieux et les plus hauts rangs de foi et de croyance pures, en tant que martyr sur la voie d’al-Qods et de la Palestine, et nous présentons nos condoléances et nos congratulations à ses compagnons martyrs qui ont rejoint son convoi pur et sacré à la suite du perfide raid sioniste sur la banlieue sud.

Les dirigeants du Hezbollah s’engagent envers ce martyr le plus élevé, le plus saint et le plus précieux de notre lutte pleine de sacrifices et de martyrs, à poursuivre son jihad face à l’ennemi, à soutenir Gaza et la Palestine et à défendre le Liban et son peuple résilient et honorable.

Aux honorables moudjahidines et aux héros honorables et victorieux de la Résistance islamique, vous êtes le dépôt du martyr, vous êtes ses frères qui étaient son puissant bouclier et le joyau de l’héroïsme et de l’abnégation. Son Éminence sera toujours parmi nous avec sa pensée, son esprit, sa voie et son approche sacrée. Vous resterez dans le gage de loyauté et d’engagement dans la résistance et le sacrifice jusqu’à la victoire.))

Source: Al-Manar