Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, sayyed Abdel-Malik Al-Houthi, a pleuré « avec une grande tristesse et douleur le martyre de notre cher frère et bien-aimé, le grand Moudjahed, Son Éminence le Secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah », adressant ses « plus sincères condoléances à son honorable famille, à nos frères et sœurs du Hezbollah, et au peuple libanais, ainsi qu’au guide suprême de la Révolution islamique en Iran, l’ayatollah sayyed Ali Khamenei, et au peuple Palestinien et aux peuples libres de la Oumma ».

Dans son éloge funèbre au martyr Sayyed Hassan Nasrallah, sayyed Al-Houthi a déclaré qu’il « était une étoile brillante dans le ciel des Moudjahidines, un grand et brillant dirigeant qui incarnait les valeurs et la morale de l’Islam, un homme courageux et noble. »

Sayyed Abdel-Malik Al-Houthi a indiqué : « Les espoirs des Juifs seront déçus en ciblant Sayyed Hassan Nasrallah, tout comme ils ont été déçus après l’assassinat du grand martyr Ismail Haniyeh », soulignant que « quelle que soit l’ampleur des sacrifices, cela ne veut pas dire complaisance, mais plutôt aller vers l’escalade et développer la performance ».

Il a souligné que « l’ennemi israélien est coupable de ses crimes, mais il ne réalisera pas ses espoirs et sa disparition éventuelle est inévitable, selon la promesse de Dieu », ajoutant que « les fronts de soutien, l’axe du jihad et la bannière du l’Islam restera, continuera et s’élèvera malgré l’ennemi israélien ».

