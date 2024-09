L’ancien président libanais , le général Emile Lahoud a pleuré le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et a déclaré dans une déclaration :

« Cela nous fait de la peine d’écrire ces lignes pour pleurer le secrétaire général du Hezbollah, le martyr Sayyed Hassan Nasrallah, une personnalité exceptionnelle qui a toujours considéré le peuple libanais tout entier comme sa grande famille et qui a vécu toute sa vie à défendre ses principes, son pays et son peuple. Il était un symbole de morale, de calme et de sobriété, malgré son esprit bon et joyeux qui a su rassuré le peuple libanais à de nombreuses reprises ».

Lahoud a ajouté : « Le bien-aimé sayyed était au-dessus du matérialisme et du pouvoir, et si convaincu de sa cause qu’il a offert la chose la plus précieuse qu’il avait, c’est-à-dire son fils, pour défendre cette cause et la patrie ».

Il a poursuivi : » Sayyed Nasrallah a longtemps attendu ce moment qui est celui de rejoindre son fils et la caravane des martyrs. De sa vie, il nous a décerné la médaille la plus précieuse qui est le titre de Président résistant, et nous lui promettons que nous resterons attachés à l’alliance, tout comme les générations qui ont grandi sous sa supervision au cours des 30 dernières années. Grâce à une direction avisée, ces résistants ne céderont pas et n’oublieront pas, et à travers eux, votre souvenir restera avec vos camarades et tous ceux qui sont tombés face à cet ennemi ».

Il a déclaré : « Nous vous avons perdu, sayyed, sur cette terre, mais nous vous avons gagné comme une étoile brillante dans l’histoire de la résistance à travers l’histoire, parce que votre nom sera immortalisé à travers l’inévitable victoire sur cet ennemi qui, malgré toute sa barbarie, n’échappera pas à son triste sort tant qu’il y aura des hommes comme vous sur cette terre ».

Lahoud a conclu : » Je ne vous dis pas adieu, mon cher frère, mais plutôt au revoir, et d’ici là vous resterez présent dans ce que vous avez accompli et dans la dignité et la fierté que vous avez insufflées à ce peuple ».

L’ex-président libanais le général Michel Aoun a affirmé dans un communiqué : » Par le martyre de son éminence le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah, le Liban perd un leader distinct et sincère. Il a dirigé la résistance nationale sur les voies de la victoire et de la libération il était fidèle à

ses promesses et fidèle à son peuple qui lui a rendu la pareille en lui vouant amour, confiance et engagement.

Et de poursuivre : « Si la main de l’ennemi a eu raison de lui alors qu’il était au milieu de son parcours national, il va rencontrer son Seigneur en toute sérénité en raison de tout ce qu’il a réalisé durant ces années de lutte et de résistance avant de remettre le dépôt à des jeunes qui n’ont jamais été avares de donner leur sangpour défendre leur terre.

À son tour, l’ex premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé dans un communiqué que « l’assassinat de Sayyed Hassan Nasrallah a plongé le Liban et la région dans une nouvelle phase de violence. C’est un acte lâche que nous condamnons dans son intégralité, et nous l’avons payé avec nos êtres chers que nous avons aimés lorsque l’assassinat était devenu une alternative à la politique. Que Dieu ait pitié de sayyed Hassan et mes sincères condoléances à sa famille et à ses compagnons ».

Il a ajouté : » Nous étions beaucoup en désaccord avec le défunt et son parti, et nous nous sommes rencontrés un peu, mais le Liban est une tente pour tout le monde, et dans cette étape extrêmement difficile, notre unité et notre solidarité restent la base. Le Liban reste au-dessus de tout le monde. Au-dessus des partis, des sectes et des intérêts, quels qu’ils soient. Soulager les souffrances de notre peuple et de nos peuples de toutes les régions est une priorité nationale et non partisane, sectaire ou factionnelle. Préserver le Liban en tant que patrie pour tout son peuple ne peut être réalisé que grâce à l’unité de nous tous. Ce qu’il faut maintenant, c’est que chacun s’élève au-dessus des différences et de l’égoïsme pour amener notre pays sur le rivage de la sécurité ».

L’ancien chef du Parti Socialiste Progressiste, Walid Joumblatt, a écrit sur sur son compte de la plateforme X : « Sayyed Hassan Nasrallah et ses compagnons ont rejoint la longue caravane des martyrs sur la route de la Palestine. J’offre mes condoléances au Hezbollah et à ses partisans, et je salue également la vie de civils innocents ».

