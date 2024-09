Les médias israéliens ont rapporté que l’entité sioniste « fait face à des attaques en provenance du Liban, du Yémen et de l’Irak ».

Ils ont fait état « d’explosions entendues à Eilat, dans le sud, sans que les sirènes aient été activées ».

Dans ce contexte, la Résistance islamique en Irak a annoncé qu’elle avait attaqué à l’aide de drones « une cible vitale dans la région occupée d’Umm al-Rashrash – Eilat ».

Al-Qods occupée et une colonie de la Cisjordanie

Parallèlement, les médias israéliens ont indiqué que « 4 grands incendies se sont propagés dans 4 colonies à l’est d’Al-Qods occupée suite au lancement des missiles depuis le Liban ».

Ils ont également fait état « du retentissement des sirènes pendant la journée autour d’Al-Qods, par crainte d’infiltration des drones ».

Le correspondant de la télévision libanaise Al-Mayadeen a rapporté que des drones d’assaut ont été lancées par le Hezbollah depuis le Liban vers la Palestine occupée.

Le correspondant d’Al-Mayadeen a également fait état « d’explosions dans la colonie de Maale Adumim (Cisjordanie occupée), suivies d’incendies après la chute des drones dans cette zone ».

L’armée d’occupation israélienne a en outre reconnu le tir des missiles depuis le Liban vers Al-Qods occupée.

Les médias israéliens ont dans ce contexte fait état de dégâts dans un « bâtiment dans la périphérie d’Al-Qods et d’une panne de courant dans une partie de la ville et d’un incendie ».

فيديو متداول لاندلاع النيران في مستوطنات، شرقي #القدس، من جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان .#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/RuDms96h93 — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) September 28, 2024

Un missile yéménite vise l’aéroport de Ben Gourion

Pour leur part, les forces armées yéménites ont annoncé que leur « unité de missiles ont visé l’aéroport occupé de Jaffa, appelé par les Israéliens ‘aéroport Ben Gourion’ », révélant que le ciblage a eu lieu « lors de l’arrivée du premier ministre du gouvernement de l’occupation, le criminel Benjamin Netanyahu ».

Les Forces armées ont indiqué samedi soir dans un communiqué de leur porte-parole, le général de brigade Yehya Sarii, que « l’opération a été menée avec un missile balistique de type Palestine 2, et ce en soutien au peuple palestinien opprimé et en réponse aux crimes de l’ennemi sioniste contre Gaza et le Liban ».

Le général Sarii a souligné que « les opérations des forces armées yéménites ne cesseront pas avant l’arrêt de l’agression israélienne contre Gaza et le Liban ».