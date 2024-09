Le président vénézuélien Nicolas Maduro a condamné l’assassinat par l’occupation israélienne du secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, exprimant sa solidarité avec le peuple libanais.

Le président vénézuélien a affirmé que ce que l’occupation a commis était « un crime qu’elle veut justifier pour l’assassiner en attaquant des bâtiments et des complexes résidentielles et en tuant des centaines de personnes ».

Maduro a déclaré : « Les ordres de cette attaque ont été émis depuis le siège des Nations Unies à New York, alors que les lâches du monde restent muets, mais personne ne fera taire les peuples rebelles. »

Et d’ajouter : « les peuples palestinien et libanais sont victimes du génocide et des attaques terroristes lancées par le gouvernement de Netanyahu, un tueur qui nous rappelle d’Hitler ».

Il a poursuivi : « Plus d’un millier d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués à Beyrouth dans des attaques lancées par l’aviation criminelle de Netanyahu », s’interrogeant: « Qui peut supporter cela ?

Dans le même contexte, le président cubain Miguel Díaz-Canel a condamné « le lâche assassinat qui a visé M. Hassan Nasrallah à la suite de l’agression israélienne contre la banlieue de Beyrouth, qui a provoqué la destruction et la mort de civils innocents ».

Dans un tweet sur la plateforme « X », Diaz-Canel a souligné que « cette réalité constitue une menace sérieuse à la paix et à la sécurité régionales et mondiales, dont l’entière responsabilité incombe à Israël, en complicité avec les États-Unis ».