La Résistance islamique en Irak a annoncé dimanche avoir ciblé, avec des missiles, deux cibles distinctes en Palestine occupée avec un essaim de drones.

Également dans le cadre d’une opération distincte, la résistance a mené une attaque de drone qui a visé une cible vitale à Umm al-Rashrash (Eilat), dans le sud de la Palestine occupée.

La résistance islamique en Irak a affirmé dans ses déclarations que « ces opérations s’inscrivent dans la continuité de sa démarche de résistance à l’occupation, et en soutien à notre peuple en Palestine et au Liban, et en réponse aux massacres commis par l’entité usurpatrice contre des civils, notamment des enfants, des femmes , et les personnes âgées ».

La résistance islamique en Irak met l’accent sur la poursuite des opérations visant à détruire les places fortes ennemies à un rythme croissant.

Ainsi, la Résistance islamique en Irak a mené quatre opérations dimanche, après avoir annoncé plus tôt avoir lancé une frappe contre une cible vitale, à l’aide de drones, dans la même colonie.

Les médias militaires de la Résistance islamique en Irak ont publié des scènes séparées des deux opérations à Eilat, documentant le lancement de drones en direction d’Eilat. Les clips-video montirent une photo du secrétaire général du Hezbollah, le martyr Sayyed Hassan Nasrallah, lors de l’opération de lancement.

Source: Médias