Les Moudjahidines de la Résistance islamique au Liban ont adressé un message à « Son Eminence le Secrétaire général, notre martyr le plus saint et le plus sublime, Sayed Hassan Nasrallah (que Dieu sanctifie votre honorable secret).

Les Moudjahidines de la Résistance islamique ont affirmé : « La paix soit sur vous, notre maître. La paix soit sur vous, notre bien-aimé. La paix soit sur votre posture en tant que chef moudjahid, et la paix soit sur votre âme en tant que martyr loyal. Nos canons, nos missiles et nos poings husseinis qui étaient, sont et resteront serrés sur la gâchette, Dieu Le Tout-Puissant les tirera sur les corrupteurs de sa terre et les assassins de ses prophètes et de ses serviteurs ».

Dans le texte, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont ajouté : « Ô notre maître, ô le bien-aimé de nos cœurs, nous remercions Dieu Le Tout-Puissant qui nous a accordé la bénédiction du jihad pour servir Sa Cause sous ta supervision, et nous a honorés de te connaitre et de vivre sous ton règne, et de vous suivre sur les traces de ton grand-père, le martyr l’Imam Hussein, que la paix soit sur lui, pour combattre les ennemis de Dieu et de l’humanité afin de défendre les opprimés, libérer la terre et protéger notre cher peuple ».

Et de poursuivre : « Ô notre maître et bien-aimé de nos cœurs, nos âmes témoigneront devant Dieu Le Tout-Puissant que tu as rempli votre devoir et accompli l’alliance que tu as conclue et que nous avons conclue avec toi, et que tu as été patient et recherché la récompense de Dieu, et tu nous as conduit de victoire en victoire jusqu’à ce que ton honorable esprit déborde pour rejoindre la longue caravane de ses martyrs, les moudjahidines et les dirigeants bien-aimés ».

Ils ont ajouté : « Ô notre maître, nous avons toujours répété avec nos gorges et nos cœurs dans les champs du jihad : Allégeance à toi, ô Nasrallah, et nous avons toujours répété derrière toi l’appel du rejet de l’humiliation: Le bâtard, fils de bâtard, nous fait choisir entre deux choses : Entre la mort et l’humiliation. Loin de nous l’humiliation ! et nous avons toujours répété avec toi la position des partisans de ton grand-père Hussein (P) quand il leur a dit : « Cette nuit vous a enveloppé de son ombre, alors saissez-la comme une occasion et dispersez-vous dans le noir de cette nuit » sauf que nous te disions : Ce jour est le tien. Pourquoi devrions-nous faire cela? Resterons-nous après toi ? Par Dieu, si nous savions que nous serions tués, puis brûlés, puis dispersés dans les airs, et que cela nous serait fait mille fois, nous n’abandonnerions point votre voie et nous n’abandonnerions point notre alliance avec toi ».

Les moudjahidines ont ajouté dans leur message, publié par le Médias de guerre de la Résistance islamique: « Ô votre Éminence le Secrétaire général, Ô le plus grand chef du jihad, ô Maître du convoi des moudjahidines et des martyrs sur la voie du Hezbollah du jihad et de la résistance, ô Supporteur des peuples opprimés et libres du monde, que Dieu nous accorde le plaisir de vivre après toi… Nous jurons par ton honorable esprit depuis les frontières de la Palestine aux martyrs sur sa voie, depuis les sites de la résistance islamique à travers la nation, nous poursuivrons , par Dieu, notre alliance et nous poursuivrons notre promesse, jusqu’à ce que nous réalisions tes espoirs et tes objectifs, quels que soient l’ampleur des sacrifices ».

S’adressant à l’ennemi, les Moudjahidines de la résistance islamique ont affirmé: « Quant à l’ennemi arrogant et illusoire, nous disons : Les jours, les nuits et les champs de bataille sont entre nous. Nous vous réservons des tireurs qualifiés, d’où vous les attendez et d’où vous ne les attendez point ».

Les moudjahidines ont conclu leur message : « À notre peuple patient, fier et loyal, nous disons, par les gémissements des torturés et des morceaux déchirés, nous jurons que le criminel ne sera jamais épargné par notre puissance et notre vengeance, et qu’il ne sapera point non plus notre détermination. La bannière ne tombera jamais de nos mains. C’est notre alliance, notre promesse et notre serment, et comme tu nous as toujours promis la victoire, nous te promettons à nouveau la victoire ».

Tes fils fidèles ; les Moudjahidines de la Résistance islamique

