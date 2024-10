Les avions de l’occupation israéliennne ont lancé, dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs raids ciblant divers quartiers résidentiels, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Les raids israéliens ont ciblé les quartiers : Rouweis, Jamous, Amrousiya, Choueifat, Chiyah, la rue galerie Semaan et Al-Hadath. En plus du quartier américain à la périphérie de la banlieue sud de Beyrouth.

Notre correspondant a indiqué qu’un bâtiment dans le quartier d’Al-Chiyah s’est effondré à la suite d’un violent raid israélien qui l’a directement visé.

A minuit, plusieurs raids israéliens ont également eu lieu contre diverses zones du sud-Liban, notamment à: Arnoun, Nabatieh, Senia dans le district de Jezzine, ainsi que les hauteurs du mont Rayhan, également dans le district de Jezzine.

Mardi, des avions militaires israéliens ont attaqué la capitale libanaise, Beyrouth, visant lors du premier raid le bâtiment résidentiel Silver Tower, à proximité de l’hôpital Al-Zahraa.

Le deuxième raid israélien a visé un appartement situé à l’intérieur d’un immeuble proche du rond-point de la Gondole, à proximité de l’ambassade du Koweït à Beyrouth.

L’occupation israélienne poursuit son agression contre le Liban depuis plus d’une semaine, qui a fait des centaines de martyrs et de blessés, tandis que la Résistance continue de défendre le Liban et de soutenir Gaza, infligeant de lourdes pertes à l’occupation le long de la frontière avec la Palestine occupée et au plus profond de l’entité sioniste.