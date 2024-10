En soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance, et pour la défense du Liban et de son peuple, les combattants de la Résistance islamique ont pris pour cible, ce jeudi à l’aube, un rassemblement des forces d’occupation israéliennes sur le site de Hanita avec des obus d’artillerie, qui ont atteint leur objectif.

Toujours à l’aube, les combattants de la Résistance islamique ont fait exploser deux engins explosifs contre les membres d’une force d’infanterie israélienne qui tentait de s’infiltrer dans la localité de Maroun al-Ras, à la frontière du sud-Liban.

La Résistance islamique a tiré, à 2h00 du matin, une salve de missiles contre les attroupements des forces ennemies israéliennes dans la colonie de Miskav Am.

A 9h15, les combattants de la Résistance islamique ont visé avec des volées de missile un rassemblement des forces ennemies israéliennes dans les colonies de Yaarun, de Kfargaladi et Miskav Am ainsi que dans la caserne Ramim.

A 10h15, les combattants de la Résistance islamique ont repoussé une tentative d’infiltration des forces ennemies israéliennes vers le portail de Fatima à Kfar Kila, en tirant des obus d’artillerie contre les soldats d’occupation.

A 10h45, la Résistance islamique lancé des missiles contre un rassemblement des forces ennemies israéliennes entre Shtoula et Al-Raheb.

A 11h00, les combattants de la Résistance islamique ont visé un rassemblement des forces ennemies israéliennes à proximité du site de Raheb avec deux missiles Burkan.

A 11h30, la Résistance islamique a tiré un barrage de missiles et des obus d’artillerie contre un rassemblement des forces ennemies israéliennes près de la colonie d’Admit et sur le site de Raheb.

A 11h40, les combattants de la Résistance islamique ont bombardé avec une salve de missiles la ville occupée de Tibériade.

A 12h20, la Résistance islamique a tiré un barrage de missiles contre les rassemblements des forces ennemies israéliennes dans la colonie de Saasa’.

A 12h45, la Résistance islamique a ciblé un rassemblement des forces ennemies israéliennes à l’est de la colonie de Saasa’ avec un missile Falaq.

À 013h00, les combattants de la Résistance islamique ont visé un rassemblement des forces d’occupation israéliennes dans la colonie de Shomera avec un missile Falaq.

A 013h10, la Résistance islamique a visé avec des salves de missiles un attroupement des forces ennemies israéliennes dans la colonie d’Al-Bassa et celle d’Avivim.

Entre-temps, les medias israeliens ont rapporté le retentissement des sirènes à Safed, Tibériade, Kfar Giladi, Yaara, Mitzvah, Saasa’, Shlomi, Hanita, Metat, à Tzivon, ainsi qu’au nord du Golan.

Pour sa part, le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a indiqué qu’un drone a explosé en Galilée occidentale. Il a également fait état de la détection de 25 missiles dans la Haute Galilée, où des explosions ont été entendues.

Mercredi, la Résistance islamique au Libana fait état de plusieurs tentatives de forces de l’ennemi israélien de s’infiltrer dans le sud du Liban ce mercredi. Elles ont été contrées par ses combattants qui leur ont infligé des pertes, les contraignant à battre en retraite. 8 soldats ont été abattus et des dizaines d’autres blessés, selon les aveux de l’armée d’occupation.

Les médias israéliens ont en outre rapporté qu’il a été autorisé à publier ce matin la mort de deux soldats supplémentaires lors des combats avec le Hezbollah, tous deux membres de l’unité Sayeret Golani, abattus par un missile antichar, et 7 autres grièvement blessés lors de divers incidents.