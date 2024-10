Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a prononcé un sermon lors de la prière du vendredi qu’il a dirigé à Téhéran, s’attardant sur les derniers développements survenus au Liban et l’opération de représailles de la République Islamique d’Iran menées le 1er octobre contre les cibles stratégiques du régime sioniste.

La prière a suivi une cérémonie à la mémoire du chef du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah et de ses compagnons, dont Abbas Nilforushan, haut général iranien, qui ont été tué en martyr lors d’une frappe aérienne israélienne contre la banlieue de Beyrouth, le 27 septembre.

Le Leader a commencé par appeler les nations musulmanes à s’unir pour maintenir leur dignité et honneur.

La politique des agresseurs arrogants du monde consiste à semer la discorde afin de régner sur les pays. C’est la politique qu’ils appliquent dans les pays islamiques et ils ont ainsi éloigné les nations musulmanes les unes des autres. Mais aujourd’hui, ces nations se sont éveillées et je vous le confirme, voici le jour où l’Oumma islamique pourra vaincre les complots des ennemis de l’islam et des musulmans.

L’ennemi de l’Iran est l’ennemi des peuples de Palestine, du Liban, de l’Irak, de l’Égypte, de la Syrie et du Yémen. Notre ennemi est le même, mais ses méthodes diffèrent. Dans un pays, il mène une guerre des nerfs, dans un autre, il utilise la pression économique, dans un autre, il utilise des bombes de 2 tonnes et dans un autre, il se pare de sourires, mais l’ordre est toujours donné par le même centre de commandement et la consigne est de s’en prendre aux communautés musulmanes.

Si leur politique parvient à s’imposer dans un pays, leur domination s’en trouve renforcée et ils se tournent alors vers un autre pays et puis un autre.

L’Ayatollah Khamenei a précisé qu’il appartient au peuple palestinien de décider de son propre destin et qu’aucun tribunal ou organisme international n’a le droit de lui reprocher de résister au régime sioniste ; de même que ceux qui ont soutenu les peuples palestinien et libanais ne doivent pas se voir reprocher de le faire. C’est leur devoir humain et religieux.

La Deluge d’Al-Aqsa était une élan juste, rationnel et légal ; cette opération était le droit même des Palestiniens.

Défendre les Palestiniens est également un droit légal et légitime pour les Libanais.

Aussi, la brillante opération de nos forces armées dans la défense de la population de Gaza était tout à fait légitime. Ce que nos forces armées ont fait était la moindre des punitions pour le régime usurpateur sioniste et face à ses terribles crimes.

Discours en arabe

Une partie du sermon du Leader de la Révolution islamique a été faite en arabe en hommage au martyre Sayed Hassan Nasrallah.

Il était « mon frère, mon bien-aimé et ma fierté, le visage aimé du monde islamique et la langue éloquente des nations de la région, [et] le joyau brillant du Liban », a déclaré l’Ayatollah Khamenei en parlant du défunt Sayed Nasrallah.

« J’ai estimé nécessaire de rendre hommage à Sayed Hassan Nasrallah (que Dieu le bénisse et lui accorde la paix) lors de la prière du vendredi à Téhéran, et de faire passer quelques messages à tous », a déclaré le Leader.

« Ce sermon s’adresse à l’ensemble des musulmans, mais plus particulièrement à la chère nation libanaise et palestinienne », a-t-il ajouté.

« Nous sommes tous attristés et endeuillés par le martyre du cher Sayed. C’est une grande perte et nous sommes profondément attristés, mais notre deuil n’est pas synonyme de dépression, de détresse et de désespoir. »

« C’est en quelque sorte le deuil du Maître des martyrs, Hussein ibn Ali, qui est vivifiant, instructif, et qui nous permet d’avoir une vision claire de la situation. Il est source d’inspiration, d’enseignement, de motivation et d’espoir », a déclaré le Leader, faisant référence à l’Imam Hussein, ( bénit soit-il).

Bien que Sayed Nasrallah ait quitté ce monde, « sa véritable personnalité, son âme, son mode de vie et sa voix expressive sont toujours parmi nous et le resteront à jamais », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

La dernière prière du vendredi dirigée par l’Ayatollah Khamenei remonte à janvier 2020, après que l’Iran a frappé de ses missiles une base de l’armée américaine en Irak, en réponse à une attaque qui a coûté la vie au commandant antiterroriste, le général de corps d’armée Qassem Soleimani.

Voici les principales positions de l’Ayatollah Khamenei

La salle des opérations ennemies est au même endroit et reçoivent les ordres d’une seule partie.

Les dispositions islamiques en matière de défense ont défini nos objectifs et nos tâches, et chaque peuple a le droit de défendre sa souveraineté, son unité et ses terres contre les agresseurs.

Si la politique des ennemis ne réussit pas dans un pays, ils se dirigeront vers un autre pays, et aujourd’hui nous devons être vigilants et unis face aux plans des ennemis.

Le peuple palestinien a pleinement le droit de se soulever contre cet ennemi, et aucun tribunal ni aucune organisation internationale n’a le droit de protester contre le peuple palestinien pour avoir tenu tête aux occupants.

Les Palestiniens défendent leur terre, et leur défense est légitime et jouit d’une légitimité internationale.

La République islamique mettra en œuvre toutes ses promesses de manière catégorique et décisive.

Sayed Nasrallah nous a quittés en corps, mais sa voie restera toujours présente.

La popularité et l’influence du martyr Sayed Nasrallah ont dépassé les frontières du Liban, de l’Iran et des pays arabes.

En accomplissant ce devoir, nous ne serons ni en retard, ni émotifs, et ce que la raison décide sera mis en œuvre au moment opportun.

J’ai voulu rendre hommage à mon frère, la figure bien-aimée du monde islamique, la langue éloquente des peuples de la région et la perle brillante du Liban, Sayed Nasrallah (que Dieu l’agrée), lors de la prière du vendredi à Téhéran.

Nous sommes tous blessés et affligés par le martyre du cher Sayed. C’est une grande perte, et cela nous a attristé dans tous les sens du terme, mais nos condoléances ne signifient pas désespoir et tourmente.

Sayed Hassan Nasrallah nous a quitté physiquement, mais sa personnalité, son esprit, son approche et sa voix sincère resteront pour toujours présents en nous

A l’adresse du peuple libanais : Résistez à l’ennemi agresseur.

L’ennemi malveillant et lâche, incapable de porter un coup efficace à la structure cohésive de la résistance, a décidé de prétendre la victoire par les assassinats, les massacres des civils

L’entité tachée de honte sera déracinée, si Dieu le veut.

Le Hezbollah et son chef martyr héroïque sont le bon arbre et la fierté du Liban, de son histoire et de son identité.

Défendre le Liban blessé est notre devoir et celui de tous les musulmans

L’objectif des USA est de transformer l’entité sioniste en une porte d’entrée pour l’exportation de l’énergie de la région vers l’Occident et l’importation des marchandises de l’Occident vers la région.

La réalité nous montre que chaque frappe infligée par une personne ou un groupe à cette entité est un service rendu à la région entière et même à l’humanité toute entière.

L’entité sioniste a subi la défaite face à la résistance.

L’entité est déracinée et instable. Elle s’est maintenue avec difficulté avec le soutien américain, et elle ne survivra pas, si Dieu le veut.

La bande sioniste est également parvenue à la conclusion que la victoire sur le Hamas et le Hezbollah ne pourra jamais être obtenue.

Ô combattants, ce sang versé n’ébranle pas votre détermination, mais renforce plutôt votre fermeté.

Le Déluge d’Al-Aqsa a conduit cette entité usurpatrice, durant cette année, à faire de la préservation de son existence sa principale préoccupation.