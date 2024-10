Les correspondants des médias arabophones sur place ont nié les informations de l’armée d’occupation israélienne selon lesquelles ses forces ont occupé des villages frontaliers.

« Les allégations selon lesquelles les villages tels que Yaroun, Maroun, Kfarkela et Odayssé sont aux mains de l’occupation sont totalement infondées » a dit le correspondant d’al-Mayadeen selon lequel « l’occupation n’a pu jusqu’à présent fixer ses forces dans aucun point frontalier ».

Il a rapporté que la résistance a réalisé jeudi 23 opérations sur les lignes arrière de la frontière de l’occupation israélienne avec des missiles et autres dans une tentative de frapper les lignes de soutien arrière de l’ennemi israélien dans les colonies et les casernes nord de l’ennemi ». Alors qu’il y a eu 7 affrontements et accrochages en face a face entre les résistants et les militaires de l’occupation.

Selon lui, le triangle Maroune-Yaroune-Aïtaroune constitue la première ligne de défense de la ville Bint Jbeil où la résistance a fait exploser 7 engins piégés tuant et blessant des militaires israéliens.

Selon la radio de l’armée d’occupation, 60 roquettes et projectiles ont été détectés depuis le Liban depuis ce vendredi matin dont 20 sur la Basse Galilée.

Dans les médias israéliens, il est question de dommages très importants dans la colonie Kiryat Shmona et la Basse Galilée et d’incendies.

Ils ont rapporté que le Premier ministre Benjamin Netanyahu se trouvait à Césarée lorsqu’elle a fait l’objet de missiles de la résistance et « il s’est enfui vers les abris », d’après le site israelien Walla.

Cité par le site web d’al-Jazeera, le quotidien israélien Israel Hayom a écrit que le Hezbollah a implanté des caméras dans des rochers artificiels pour surveiller les mouvements de l’armée d’occupation à la frontière.

Au milieu de la journée, le correspondant de la chaine qatarie al-Jazeera a dit avoir vu des hélicoptères de l’armée d’occupation transporter des militaires vers l’hôpital Rambam à Haïfa, alors que les médias israéliens ont fait état « d’un incident pénible au Liban ». Indiquant que les détails seront fournis ultérieurement.

L’armée d’occupation israélienne a indiqué que 25 soldats israéliens ont été blessés dont 11 grièvement, durant les dernières heures, sans préciser les circonstances.

Ce vendredi, la résistance a assuré dès le matin avoir bombardé la base Krayot. Dans cette région se trouve plusieurs bases israéliennes et la société Rafael pour les industries militaires. Elle avait à l’aube tiré contre un char Merkava près de la position Malikiya à l’aide d’un obus guidé, le mettant en feu, causant des tués et blessés parmi son équipage.

D’autres tirs ont été annoncés contre des concentrations de soldats et des positions militaires :

Des tirs de roquettes sur la ville occupé de Safed (8 :20) ,

Des tirs de roquettes sur les positions de l’artillerie de l’occupation au sud de la colonie de Kiryat Shmona (9 :15)

Des barrages de roquettes sur la base Ilania (10 :20)

Des obus d’artillerie contre une force d’infanterie ennemie dans la vallée de Maroun al-Ras , faisant des tués et des blessés dans leur rang (11 :00)

Des obus d’artillerie sur la position Rweisat al-Alam dans les collines libanaise occupées de Kafarchouba

Un missile lourd Bourkan sur une concentration de véhicules et de soldats sur la base Sa‘sa ‘

Des barrages de roquettes sur une concentration de soldats dans la colonie de Kiryat Shmona (12 :20)

Un grand barrage de roquettes sur la colonie Karmiel (13 :00)

Vers 14:25, les combattants de la résistance ont repoussé une force de l’occupation qui tentait une percée à l’ouest de Yaroune avec des obus d’artillerie. A la même heure, une concentration de militaires a été bombardée avec un barrage de roquettes.

La résistance a rendu compte à 16 :20, qu’elle a fait exploser trois engins piégés au passage d’une force d’infanterie qui avançait vers Maroun al-Ras, puis se sont accrochés avec eux, faisant des tués et des blessés dans leur rang, pui vers 16 :30, contre une force de l’occupation qui tentait une infiltration dans la localité de Yaroun.

Par la suite, la résistance a fait part des tirs suivants

des tirs de barrages de roquettes sur la base Nafah (17 :50)

des tirs de barrages de roquettes contre une concentration de soldats israéliens dans l’entourage de la position al-Baghdadi. (18 :00)

des tirs importants de roquettes sur des soldats dans la vallée Maroun al-Ras ( 18 :10)

des barrages importants de roquettes contre des soldats dans l’entourage d’Avivim ( 18 :15)

des barrages de tirs de roquettes sur la base Qatsrin (18 :15)

des barrages de tirs de roquettes contre un attroupement de militaires israéliens à Kfar Giladi (18 :15)

des barrages de tirs de roquettes sir la colonie Hatsur (18 :20)

Le correspondant d’al-Manar a indiqué que ces barrages successifs sur les territoires occupés ont provoqué un retentissement violent de sirènes d’alerte. Il a démenti les informations sur la suspension des services dans les hôpitaux Salah Ghandour et l’hôpital public de Tebnine.

« Une folie dans l’espace aérien de Haïfa et Krayot », ont commenté des média israéliens selon lesquels les sirènes d’alerte ont retenti a Gor Bet Shan, Gisher, Mina Himia, Margeliot, Misgav Am, Dovev en Galilée occidentale, a Kiryat Shmona, Margaliot, Manara, Ber‘Am, Yir’on, Sa‘sa‘, Shlome, Carmel. Il est question qu’un projectile s’est écrasé à Ma‘ilia en Galilée.

Au sud du Liban, les localités et villages libanais qui ont été bombardés par les avions de chasse et les drones israeliens et l’artillerie sont les suivants : Deir Qanoun al-Nahr, Bourgholiyeh, Kafra, Vhoukine, Sahl Hazine (Bekaa), Tarayya, Aita al-Chaab, Yaroune, Bourj Rahal, Teirdebba, Ghassaniyeh, Bourj Chamali, Adloune, Kfarsir, Kherbet Selem (contre le siège de l’Organisme islamique de la Santé-2 martyrs), Marj ‘eyoun ( contre le siège de l’Organisme islamique de la Santé-4 martyrs).

Dans la banlieue sud, de nouveaux raids ont frappé dans la journée de ce vendredi les quartiers Laylaki et Sfeir, à proximité de l’Université libanaise.

Des affrontements frontaux.

Selon le quotidien israélien Yedioth Ahronoth, durant les quatre premiers jours de l’opération au sud du Liban, l’armée israélienne s’est rendue compte que les éléments du Hezbollah ne comptent pas sur les tirs de longue portée et les parachutistes ont fait part de six affrontements à des distances courtes. Les éléments du Hezbollah mènent des combats frontaux avec les soldats israéliens qui sont entrés au sud du Liban.

Le ministre israélien de la guerre Yoav Gallant a dit lors d’une rencontre avec les militaires de la Division 36 aux frontières nord : « Nous avons encore des surprises dans notre sac, certaines ont été exécutées et d’autres pas encore. L’opération au sud du Liban se poursuivra jusqu’à ce qu’elle soit nettoyée des moyens de guerre », d’après les médias israéliens.

