La résistance islamique en Irak a annoncé avoir mené ce vendredi une attaque aux drones contre 3 cibles dans le Golan et la région de Tabarayya (Tibériade), au nord de la Palestine occupée, dans trois opérations séparées. Dans son texte de revendication, elle a indiqué que ces opérations sont « en soutien à nos peuples en Palestine et au Liban et en riposte aux massacres perpétrés par l’entité usurpatrice à l’encontre des civils, des enfants, des femmes et des vieillard »

Jeudi, la résistance irakienne avait annoncé une opération avec un drone sophistiqué utilisé pour la première fois et d’une capacité explosive plus grande. Il est conçu pour les manœuvres pour contourner les défenses aériennes et les pénétrations rapides. Les informations ont révélé que cet appareil n’a pas été intercepté par l’armée d’occupation.

Ce vendredi, l’armée d’occupation a reconnu la mort mercredi de deux soldats de la Brigade Golani bataillon 13 dans l’explosion d’un drone sur une base militaire dans le Golan syrien occupé. 23 soldats ont été blessés, a indiqué son porte-parole.

Une enquête préliminaire de l’armée d’occupation a conclu que les systèmes de défense n’ont pas intercepté le drone et c’est la première fois depuis le début de la guerre qu’une attaque des groupes irakiens fait des tués et des blessés.

Source: Divers