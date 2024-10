Le porte-parole des Brigades al-Qassam, Abou Ubaida, a salué l’opération exceptionnelle menée par la Résistance islamique en Irak, qui a visé, via un drone, une base militaire israélienne dans le Golan syrien occupé, tuant deux soldats israéliens et en blessant plus de 20 autres.

Abou Ubaida a souligné que cette opération « porte un message à l’occupation », promettant que « la poursuite de son agression lui apportera davantage de pertes et de revers, conduisant à sa défaite » dans les territoires occupés de Palestine.

Le porte-parole des Brigades Al-Qassam a salué la résistance islamique en Irak pour son soutien au peuple palestinien face à l’agression israélienne contre lui.

Mercredi à l’aube, la Résistance islamique en Irak a attaqué, à l’aide de drones, 3 cibles appartenant à l’occupation israélienne dans le nord des territoires occupés, dans le cadre de 3 opérations distinctes.

Quant à l’entité occupante, l’armée d’occupation israélienne a reconnu, deux jours après le ciblage, que deux soldats ont été tués et 24 autres blessés, à la suite d’un drone lancé depuis l’Irak visant une base militaire israélienne dans le Golan occupé.

En vertu de la clause autorisation de publication, l’armée d’occupation israélienne a annoncé que « les deux soldats morts et blessés appartenaient au 13e bataillon de la Brigade Golani ».

Selon les médias israéliens, l’enquête de l’armée a montré que « le drone irakien n’a pas été détecté, et a explosé sans avertissement, de sorte que les soldats ne savaient pas qu’il se dirigeait vers eux et n’ont pas été en mesure de fournir la protection nécessaire ».

Une plateforme médiatique israélienne a commenté ce que « l’armée d’occupation a admis, que la menace que représente l’Irak pour Israël est sérieuse », rappelant que « la résistance islamique y a lancé des dizaines, voire des centaines, de drones et de missiles ailés ».

