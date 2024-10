Le commandant en chef adjoint des Gardiens de la révolution iranienne, le général de brigade Ali Fadawi, a menacé l’entité sioniste que « son existence prendra fin si elle commet une erreur ».

Le général de brigade Fadawi a déclaré dans une déclaration à la chaine staellitaire libanaise Al-Mayadeen : « Si l’entité d’occupation commet une erreur, nous ciblerons toutes ses sources d’énergie, ses centrales électriques, ainsi que toutes ses raffineries et ses gisements de gaz ».

Il a ajouté que « l’Iran est un grand et vaste pays, avec de nombreux centres économiques, tandis qu’Israël possède 3 centrales électriques et plusieurs raffineries », et a menacé en disant : « Nous pouvons les frapper tous en même temps ».

Le général Mousawi: l’entité sioniste recevra une réponse dévastatrice s’il prend des mesures inconsidérées

En outre, le commandant en chef de l’armée iranienne, le général Abdel Rahim Mousawi, a averti l’entité sioniste « qu’elle recevra une réponse sévère et destructrice si elle prenait des mesures inconsidérées ».

Mousawi a ajouté dans une interview avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen : « Nous nous sommes contrôlés et avons été patients auparavant, mais nous sommes prêts à lancer une frappe précise et dévastatrice au moment opportun ».

Il a souligné que « l’Iran répondra, si ses ennemis commettent une erreur à quelque niveau que ce soit, d’une manière plus forte que lorsqu’il a ciblé l’entité sioniste avec des missiles, en réponse à l’assassinat du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et le responsable du dossier libanais au sein des Gardiens de la Révolution, Abbas Nilforoushan.

Source: Médias