Le gouvernement yéménite réitère que les frappes américano-britanniques sur le Yémen ne pourraient jamais l’empêcher de mener ses opérations de soutien à la Palestine et au Liban.

Le porte-parole du gouvernement yéménite, Hashem Sharaf El-Din a déclaré le vendredi 4 octobre que les frappes aériennes sur Sanaa et d’autres provinces yéménites après les manifestations de solidarité de masse avec le Liban et Gaza, étaient une tentative désespérée d’intimider le peuple yéménite.

Manifestations yéménites de soutien au Liban et à la Palestine

« De telles attaques n’inquiéteront pas le Yémen qui restera inébranlable contre l’ennemi », a-t-il assuré.

Sharaf El-Din a promis que les opérations anti-israéliennes du Yémen ne s’arrêteront pas tant avant l’arrêt de l’agression israélienne contre Gaza et le Liban.

Cela intervient après que des frappes américano-britanniques ont touché la capitale yéménite, Sanaa, et les provinces de Hodeïda, al-Bayda et Dhamar plus tôt vendredi.

Depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, les forces yéménites ont mené de nombreuses opérations en soutien aux Gazaouïs, frappant des cibles dans les territoires occupés de la Palestine. Ils n’ont pas manqué par ailleurs de cibler des navires israéliens ou des bateaux se dirigeant vers les ports dans les territoires occupés de la Palestine.

‘Israël’ a déclenché la guerre contre Gaza le 7 octobre de l’an dernier après que le mouvement de résistance palestinien Hamas a lancé l’opération surprise Déluge d’Al-Aqsa contre l’entité occupante en réponse à la campagne sanglante et dévastatrice menée par le régime israélien contre les Palestiniens depuis des décennies.

L’assaut sanglant du régime israélien contre Gaza a jusqu’à présent tué en martyre plus de 41 802 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, et en a blessé des dizaines de milliers d’autres. Des milliers d’autres Palestiniens sont également portés disparus et présumés morts sous les décombres.

Depuis la fin du mois dernier, ‘Israël’ qui mène parallèlement des agressions contre le Liban, a intensifié ses frappes contre ce pays, tuant en martyre près de 2000 libanais.

Le Hezbollah libanais a lancé de nombreuses opérations de représailles, ciblant les territoires palestiniens occupés par le régime sioniste.