Le journal américain The New York Times a évoqué « les dangers de l’expansion de la guerre au Moyen-Orient sur l’économie mondiale », expliquant que « le plus grand danger est la hausse continue des prix du pétrole ».

Le journal a attiré l’attention sur les avertissements lancés par les stratèges en matière d’investissement, il y a environ un an, lorsque la guerre a commencé dans la bande de Gaza, affirmant « qu’une guerre plus large pourrait éclater au Moyen-Orient, entraînant une réduction des approvisionnements mondiaux en pétrole et provoquant un choc de vagues dans toute l’économie mondiale ».

« Depuis, les marchés ont généralement ignoré cette possibilité », ajoute le journal, soulignant que « le prix du pétrole est resté largement bas, les commerçants étant rassurés sur les quantités abondantes disponibles pour l’offre mondiale ».

« Mais après que l’Iran a lancé l’opération Promesse Juste 2, dans la soirée du 1er octobre, les prix du pétrole ont commencé à augmenter, car il est apparu que le marché commence à prendre en compte le risque d’un conflit régional croissant », selon le New York Times.

Dans ce contexte, Tina Fordham, ancienne analyste politique mondiale de la société financière Citi et qui dirige actuellement un cabinet de conseil indépendant, a déclaré : « Les investisseurs ont finalement commencé à s’intéresser au Moyen-Orient, après avoir décidé que les événements n’affecteront rien ».

Notant que « la situation au Moyen-Orient n’est pas encore mûre pour constituer une tempête comportant des risques majeurs pour l’économie à l’heure actuelle », Fardham a averti que « les risques se rassemblent à un moment où les systèmes de marché ne se sentent pas encore à l’aise, car nous avons évité un déclin économique brutal ».

Le New York Times a également rapporté que « les prix du pétrole constituent le plus grand facteur de risque économique mondial », notant que « l’Iran produit environ 2 % des réserves mondiales de pétrole, dont il vend la majeure partie à la Chine ».

Et d’ajouter que « le plus grand fardeau pour l’économie mondiale serait si Téhéran bloque l’accès au détroit d’Ormuz, qui relie le Golfe à la mer d’Oman, car environ 20 % du pétrole mondial passe par là ».

« Même si les prix du pétrole sont encore plus bas qu’ils ne l’étaient il y a un an, il y a beaucoup de pétrole à proposer à la vente. Une vaste guerre régionale pourrait conduire à un arrêt de la production pétrolière », selon Matt Gertkin, stratège en chef chez BCA Research.

Dans ce contexte, le New York Times a souligné que « l’arrêt de la production pétrolière pourrait conduire à alimenter l’inflation, car ses prix sont une composante majeure des prix alimentaires ».

À l’heure où de grandes régions du monde commencent à maîtriser l’inflation, une augmentation soutenue des prix du pétrole « pourrait conduire à une nouvelle poussée d’inflation et affecter les taux d’intérêt ».

