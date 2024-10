Lors de sa rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et la délégation qui l’accompagne, le président Bachar al-Assad a souligné « la relation stratégique entre la Syrie et l’Iran et l’importance de cette relation pour faire face aux défis et aux dangers qui menacent la région », notamment la poursuite de l’occupation israélienne des terres arabes et la perpétration quotidienne de crimes de meurtre et de destruction contre des civils au Liban et en Syrie.

Le président al-Assad a affirmé que « la résistance contre toutes les formes d’occupation, d’agression et de massacres est un droit légitime et elle est forte à la lumière de l’engagement de la croyance populaires en ce droit », estimant que « la riposte iranienne aux violations et attaques répétées perpétrées par l’entité israélienne contre les peuples de la région et la souveraineté de ses pays a été une riposte forte. Elle a donné une leçon à cette entité sioniste que l’axe de la résistance est capable de dissuader l’ennemi et de contrecarrer ses plans, et qu’il restera fort et inébranlable grâce à la volonté et à la solidarité de ses peuples ».

Il a ajouté que « la seule solution pour l’entité israélienne est de mettre fin aux crimes de meurtre et à l’effusion de sang des innocents et de restaurer les droits légitimes de leurs propriétaires ».

Dans ce contexte, le président Al-Assad a discuté avec le ministre Araghchi « des moyens de mettre fin à l’agression israélienne contre le Liban frère, et de l’importance de fournir soutien et assistance aux frères libanais à la lumière des déplacements massifs provoqués par l’agression israélienne ».

Le ministre Araghchi a affirmé « sa confiance dans la force de la résistance au Liban et en Palestine pour résister à la machine de destruction israélienne », soulignant « la nécessité d’une coordination avec tous les pays qui soutiennent pour mettre fin à cette agression ».

Le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Bassam Sabbagh, a rencontré ce matin le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Abbas Araghchi, et la délégation qui l’accompagne et ils ont discuté des moyens de mobiliser un soutien et une assistance internationale urgente pour les Libanais déplacés à la lumière de l’agression israélienne contre le Liban frère, et ils ont convenu d’intensifier les consultations entre eux à cet égard.

Au cours de la réunion, les aspects liés au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays à différents niveaux ont également été abordés.

