Une nouvelle opération de résistance a été réalisée ce dimanche à l’arme à feu et l’arme blanche dans la station centrale d’autobus dans la ville de Bir as-Sabe‘ (Beersheva).

Selon les services de secours de l’occupation israélienne, une femme est décédée et dix personnes sont blessés. La femme tuée est une soldate des gardes-frontières.

« Certains blessés ont été touchés par balles et d’autres poignardés « , a annoncé le Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge dans un communiqué.

L’hôpital Soroka a dit avoir hospitalisé 24 blessés, dont deux sont dans un état grave.

L’auteur de l’opération est tombé en martyr. « Il habite dans le Néguev et détient la nationalité israélienne », selon la police.

Cette opération a été réalisée alors que l’armée d’occupation israélienne est en état d’alerte dimanche.

Cette opération est la seconde depuis le mardi 1er octobre. Deux palestiniens de la Cisjordanie occupée avaient tué à l’arme automatique et l’arme blanche 7 personnes dans une station de tram de Tel-Aviv. L’un d’entre eux est tombé en martyr et le second est grièvement blessé. L’opération a été revendiquée par le Hamas.

