Vendredi, le ministère iranien des Affaires étrangères a appelé l’Ukraine à cesser de soutenir le terrorisme dans la région de l’Asie occidentale, en particulier en Syrie, exigeant la fin des activités hostiles considérées comme une violation du droit international.

En réponse aux informations faisant état de l’implication de responsables ukrainiens dans le commerce illégal d’armes fournies par les États-Unis et dans le soutien à des groupes terroristes en Syrie, le secrétaire d’État adjoint et directeur du département Eurasie, Moujtaba Demircilu, a déclaré : « Cette action constitue une violation flagrante des obligations internationales des pays en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme, et nous appelons les responsables ukrainiens à mettre immédiatement fin à ces activités ».

Il a souligné que « les groupes terroristes en Syrie, classés sur la liste terroriste internationale, exploitent le soutien extérieur pour déstabiliser la sécurité de la région ».

Le communiqué a estimé que « l’exploitation de ces groupes pour déstabiliser la région de l’Asie occidentale est une politique immorale et viole tous les principes et normes internationales », avertissant que « l’alliance avec le terrorisme ne fait que conduire à davantage de violence et d’insécurité, avec des effets négatifs sur ses partisans ».

Dans un autre contexte, Demircilu a dénoncé les « allégations répétées et injustifiées formulées par des responsables ukrainiens concernant le rôle de l’Iran dans le conflit ukrainien », estimant qu’elles visent à « s’identifier aux Etats-Unis et à l’entité sioniste et à solliciter le soutien financier et militaire de l’Occident ». »

Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé la position de Téhéran rejetant la guerre depuis le début, appelant les parties belligérantes à adopter le dialogue comme moyen de parvenir à une solution diplomatique au conflit.

De multiples sources ont révélé une participation directe de l’Ukraine aux côtés de Hayaat Tahrir al-Sham (anciennement Front Al-Nosra) dans les combats contre l’armée syrienne sur les fronts d’Alep, Hama et Idlib.

Des informations préliminaires indiquent que les groupes ukrainiens présents en Syrie sont affiliés à l’unité Les Loups Blancs.

Un employé d’une entreprise militaire a rapporté plus tôt que les groupes armés en Syrie étaient entraînés par des formateurs ukrainiens et qu’ils adoptaient leurs tactiques, soulignant que « les militants ont commencé à utiliser des drones suicides la nuit, ce qui signifie qu’ils sont équipés de drones et de caméras de nuit ou des appareils d’imagerie thermique, et cette tactique est typique du personnel militaire ukrainien ».

Source: Médias