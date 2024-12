Le bureau de la présidence syrienne a démenti les informations véhiculées par certains médias selon lesquels le président syrien Bachar al-Assad a quitté Damas, assurant qu’il assume toujours ses fonctions nationales et constitutionnelles. Un autre information publiée par le quotidien allemand Bild qui a fait état que sa famille a fui en Russie a été démentie par le membre de la Sécurité nationale iranienne dans le Parlement iranien Yaaqoub Reza Zadeh qui a assuré que le conseiller du guide Ali Larijani se trouvait à Damas la veille et l’avait rencontré.

Campagne médiatique énorme

Une source militaire syrienne a déclaré que « les terroristes lorsqu’ils entrent dans les villes et villages, demandent à certains habitants de leur permettre de prendre des photos avec eux pour quelques minutes, les postent sur les réseaux sociaux puis quittent les lieux et déclarent les avoir conquis, pour affecter le moral du peuple et de l’armée ».

Des informations ont circulé sur les réseaux sociaux et certains médias, assurant que l’aéroport international de Damas a suspendu ses vols. Ce que le directeur de l’aviation civile a démenti assurant qu’il fonctionne normalement.

D’autres rumeurs qui ont fait état que l’Iran a évacué le personnel de son ambassade à Damas ont aussi été démenties.

Selon le correspondant de la chaine libanaise d’information al-Mayadeen, « la campagne médiatique a tellement été énorme ces derniers jours que les militants qui avaient conclu des accords de réconciliation se sont désistés ».

Il a rapporté que le front de Homs n’a été le théatre d’aucune attaque et la situation y est calme à l’exception de quelques tirs d’obus. Selon lui, les autres fronts non plus n’ont pas changé depuis trois jours si ce n’est le mouvement observé par des miliciens qui avaient conclu des réconciliations avec le pouvoir syrien.

Redéploiement de l’armée au sud

Au sud de la Syrie, l’armée syrienne a déclaré avoir « effectué un redéploiement et un repositionnement de ses forces dans les deux gouvernorats de Deraa et Souweida, après des attaques d’éléments terroristes contre des check-points et des positions éloignées les uns de autres ».

Dans un communiqué, elle a assuré que ses forces armées ont repris l’initiative dans les deux gouvernorats de Hama et de Homs.

Une source militaire syrienne a nié les informations diffusées par certains médias selon lesquels ses forces syriennes se sont retirées de la région al-Qaryatayn au sud-est de Homs.

L’aviation russo-syrienne a effectué des raids ciblés sur des attroupements de groupes terroristes dans la province nord-est de Homs, tuant et blessant des dizaines d’entre eux, ont rapporté des médias syriens. Selon la télévision syrienne publique, 2500 miliciens ont été tués depuis le lancement de leur offensive le 27 novembre.

Vendredi, l’armée syrienne a exécuté une opération spéciale en direction d’al-Dar al-Kabira-Talbisseh-Rasten dans la province Nord de Homs.

Attaque turque contre Manbej



Le Conseil militaire de la ville de Manbaj, conduit par la milice kurde des Forces démocratiques syriennes (FDS) a déclaré que ses combattants affrontent des attaques militaires turques au Sud et à l’ouest de cette ville située au nord-est de la ville d’Alep.

Dans un communiqué publié par son centre médiatique, le conseil a précisé que l’attaque a été lancée par « l’occupation turque et ses mercenaires » depuis deux jours.

Le texte indique « qu’un drone de l’armée d’occupation turque a bombardé la région des dizaines de fois pendant que ses mercenaires ont pilonné avec des dizaines d’obus d’artillerie et de missiles pour couvrir des attaques terrestres conjointes effectuées par ses mercenaires et des éléments de Hayat Tahrir al-Sham en direction des villages du Sud et de l’Ouest de Manbaj ».

2000 soldats syriens en Irak

Le porte-parole du gouvernement irakien a révélé que 2000 soldats de l’armée syrienne sont entrés en Irak avec tout leur arsenal, assurant qu’ils sont les invités des forces irakiennes.

Pour sa part, le ministère irakien de la Défense a assuré avoir déployé ses forces tout au long de la frontière de l’Irak avec la Syrie entre le casa Rabi’a jusqu’à Sinjar.

Source: Divers