Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que la République islamique avait alerté le gouvernement syrien sur l’imminence d’une offensive des groupes armés avant même qu’elle ne soit lancée. Pourtant, l’armée syrienne s’est montrée « étonnamment » incapable de contrer cette offensive éclair.

Araghchi a fait ces remarques dimanche après la chute du gouvernement syrien après que des groupes armés dirigés par Hayat Tahrir al-Cham (HTC) ont pris d’assaut la capitale Damas.

Araghchi a déclaré que lors de sa récente rencontre, il a trouvé le président Bachar al-Assad surpris et se plaignant de l’état de son armée.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la responsabilité principale de protéger le pays incombait à l’armée syrienne et que l’Iran ne se considérait pas comme ayant le devoir d’agir à cet égard.

« Le gouvernement syrien ne s’y attendait pas non plus de notre part, car cette question était liée aux affaires intérieures de la Syrie, aux relations du gouvernement avec les groupes d’opposition et le peuple du pays », a déclaré Araghchi.

« À cet égard, l’Iran ne peut que fournir des orientations et des conseils », a-t-il déclaré.

« Je me souviens que l’une de nos recommandations sérieuses au gouvernement syrien a toujours été d’avoir un dialogue et une interaction avec les groupes d’opposition et d’essayer de résoudre les problèmes de manière pacifique sans nuire à la population », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne.

« La formation du processus d’Astana s’est faite dans cette direction. Comme vous le savez, l’Iran, la Russie et la Turquie ont créé un processus de négociation « Astana » », a-t-il ajouté.

« Le but de ce processus était de fournir une base à ces trois pays, qui sont d’une manière ou d’une autre impliqués dans les développements internes de la Syrie, pour aider aux réformes et parvenir à des solutions politiques », a-t-il déclaré.

« La dernière réunion de ce processus a eu lieu hier, s’inscrivant dans le cadre du même chemin et des mêmes objectifs », a déclaré Araghchi dimanche.

« Le processus d’Astana visait à contribuer à réduire les tensions et à promouvoir les réformes internes en Syrie grâce à la coopération de ces trois pays », a-t-il noté.

« Les développements ne vont pas affaiblir le Hezbollah »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les développements en Syrie n’affaibliront pas le mouvement de résistance libanais Hezbollah.

Araghchi a noté que les munitions, l’équipement et les installations actuels du Hezbollah sont suffisants pour résister dans les deux ans à venir.

Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que la Syrie a été l’un des membres importants de l’Axe de la Résistance et a joué un rôle significatif dans la confrontation avec ‘Israël’ et le soutien aux Palestiniens.

Araghchi a noté que l’Iran surveille de près l’évolution de la situation et que son approche dépendra de la politique que les groupes armés du pays arabe adopteront à l’égard de la République islamique.

Samedi, Araghchi a rencontré les ministres russe et turc des Affaires étrangères dans la capitale qatarie de Doha.

Les hauts diplomates des trois États garants du processus de paix d’Astana ont discuté des développements en Syrie.

Araghchi a appelé à un « dialogue politique » entre le gouvernement syrien et les groupes armés.

Il a déclaré que la question « la plus importante » sur laquelle les parties se sont entendues était que « le dialogue politique entre le gouvernement syrien et les groupes d’opposition légitimes » devrait commencer.

Mais dimanche, les groupes armés ont pris le contrôle de la capitale Damas. Le président Assad a démissionné et donné des instructions pour une transition pacifique du pouvoir.

Abou Mohammad al-Jolani, le commandant du HTC, a déclaré dimanche que les institutions de l’État syrien seraient supervisées par le Premier ministre syrien Mohammed al-Jalali jusqu’à ce qu’une transition du pouvoir ait lieu.

Le HTC a déclaré qu’il travaillerait avec le Premier ministre, appelant les forces armées syriennes à Damas à rester à l’écart des institutions publiques.

Dans un communiqué publié plus tôt, le ministère russe des Affaires étrangères avait indiqué que le président Assad avait démissionné et quitté la Syrie, mais n’avait pas fourni de détails sur le lieu où il s’était rendu.

Cependant, plus tard dans la journée, les médias russes ont rapporté qu’Assad était arrivé à Moscou avec sa famille.

Citant une source du Kremlin, plusieurs médias russes ont rapporté que le gouvernement russe avait accordé l’asile à Assad et à sa famille.

Source: Avec PressTV