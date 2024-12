Mohsen Rezaï, membre du Conseil de discernement de l’intérêt suprême du pouvoir en République islamique d’Iran a assuré que des terroristes de Daesh se préparent pour attaquer l’Irak depuis la Syrie.

« Il y a 11 mille terroristes daeshistes qui ont été entrainés dans les camps américains au nord de la Syrie ; il se peut qu’ils préparent une offensive contre Mossoul et Tikrīt dans les mois prochains », a-t-il averti.

Evoquant les raids israéliens qui ont frappé 250 zones militaires syriennes ainsi que des infrastructures, durant ces dernières 24 heures, il a rappelé que les Etats-Unis et les terroristes ont détruit tous les centres militaires syriens.

Selon lui, les récentes évolutions au Liban et en Syrie et bientôt en Irak illustrent la crainte des ennemis de l’indépendance des Etats de la région et les tentatives d’affaiblir ses peuples.

« Les ennemis veulent changer la face de la région d’Asie de l’Ouest et leurs crimes s’inscrivent dans le cadre de ce plan », a-t-il ajouté.

La situation en Asie de l’ouest et les récents évènements en Syrie ont été discutés pendant la réunion à laquelle a été convié le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) le général de division Hossein Salami par le Parlement iranien. Il a affirmé que les forces armées iraniennes ont dans leur ligne de mire les intérêts stratégiques et vitaux de l’ennemi en Asie occidentale.

Le commandant en chef du CGRI a également mis en lumière les avancées remarquables réalisées par les forces de l’Axe de la Résistance. Selon ses déclarations, ces forces ont atteint un niveau d’autosuffisance impressionnant dans le développement de divers types de munitions et d’équipements militaires.

