Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé mardi la mise en œuvre d’une série d’opérations contre des destroyers, des navires de ravitaillement et des cibles israéliennes en Palestine occupée.

Les forces navales, l’armée de l’air sans pilote et la force de missiles des forces armées yéménites ont mené une opération militaire qualitative, ciblant trois navires de ravitaillement qui avaient déjà participé à l’agression contre le Yémen, après avoir quitté le port de Djibouti.

Saree a ajouté que « les forces armées yéménites ont également ciblé deux destroyers américains, dans le golfe d’Aden, qui escortaient des navires de ravitaillement », soulignant que « l’opération a atteint ses objectifs et qu’elle a été menée avec un certain nombre de missiles et de drones ».

« Ainsi, ce ciblage de ces destroyers et navires est le deuxième en 10 jours », selon Saree.

En outre, l’armée de l’air des forces armées yéménites a mené mardi matin deux autres opérations, qui ont atteint leurs objectifs, contre des cibles militaires dans les régions de Jaffa et d’Ashkelon en Palestine occupée, via deux drones.

Saree a réitéré la confirmation des forces armées yéménites de poursuivre leurs opérations de soutien à la résistance palestinienne et de mener leurs opérations défensives au Yémen jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège de la bande de Gaza soit levé.

Il est à noter que le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé lundi la mise en œuvre d’une opération militaire qualitative contre une cible sensible appartenant à l’occupation israélienne dans la zone de Yafna, à Ashdod, au sud de Jaffa occupée.

Saree a affirmé que « l’opération a été menée avec un drone et a réussi à atteindre sa cible », indiquant « qu’elle s’inscrit dans la cinquième étape des étapes de soutien à la résistance palestinienne ».

Source: Médias