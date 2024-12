L’armée d’occupation israélienne a annoncé avoir attaqué, au cours des dernières 48 heures, la majorité des stocks d’armes stratégiques en Syrie, dans le cadre de ce qu’elle a appelé ‘opération Flèche Al-Bashan’.

Dans les détails, l’armée d’occupation a déclaré que deux sites navals syriens ont été attaqués lundi dans les ports d’Al-Bayda et de Lattaquié, où 15 navires de la marine syrienne y étaient amarrés.

Et d’ajouter : « parmi les cibles visées figuraient des dizaines de missiles mer-mer, d’une portée comprise entre 80 et 190 kilomètres, et chacun d’entre eux transportait des dizaines de kilogrammes d’explosifs qui menacent les navires militaires israéliens ».

Et de renchérir: « Environ 350 frappes aériennes ont visé divers types de batteries de missiles sol-air, les aéroports de l’armée de l’air syrienne et des dizaines de divers sites de production dans les régions de Damas, Homs, Tartous, Lattaquié et Palmyre ».

« Ces vagues de raids ont détruit de nombreux moyens de combat, notamment les missiles Scud, les missiles de croisière, les missiles sol-mer, les missiles sol-air, les missiles sol-sol, les drones, les hélicoptères de chasse et d’attaque, les radars, les chars, et les hangars d’avions et autres », a-t-on précisé de même source.

Et de poursuivre: « le Commandement du Nord a frappé plus de 130 cibles dans le territoire syrien, parmi lesquelles des dépôts d’armes, des bâtiments militaires, des rampes de lancement et des sites de tir des missiles ».

Les estimations de l’armée israélienne ont indiqué, mardi soir, « qu’entre 70 et 80 % des capacités militaires de l’armée syrienne ont été détruites au cours des dernières 48 heures ».

Le journal israélien Maariv a déclaré que « l’armée israélienne a attaqué environ 400 cibles stratégiques en Syrie au cours des deux derniers jours, dans le cadre de l’une des plus grandes opérations de l’histoire d’Israël ».

Les médias israéliens ont indiqué « qu’Israël était en train d’éradiquer systématiquement l’armée de l’air syrienne », notant que, selon des sources de l’armée de l’air israélienne, les attaques devraient se poursuivre au cours des prochains jours.