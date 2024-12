La direction générale de la Sûreté générale (SG) a publié ce jeudi un communiqué dans lequel elle met en garde contre certaines « applications suspectes » qui emploient des Libanais pour de l’argent, et qui seraient reliées à des services de renseignements étrangers, notamment israéliens.

« La direction générale de la SG met en garde les citoyens contre des entreprises qui recrutent des personnes pour effectuer des travaux techniques en échange d’argent au moyen de certaines applications, sur le territoire libanais, car elles seraient reliées à des services de renseignement étrangers, y compris ceux de l’ennemi israélien », souligne le communiqué, cité par le site libanais OLJ.

Il précise que collaborer avec ces entreprises « exposerait (les personnes concernées) à des poursuites judiciaires ».

Interrogée sur les détails de ces « travaux techniques » évoqués dans le communiqué, une source sécuritaire refuse d’en dire plus, lâchant simplement qu’il s’agit principalement de données (informations, photos, etc.) livrées via certaines applications dont l’identité des gestionnaires n’est pas facilement vérifiable, moyennant une somme d’argent.

Les principaux concernés se reconnaîtront et devront renoncer à traiter via toute application qui leur paraît suspecte, selon cette source.