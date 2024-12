Des sources médiatiques ont assuré que les forces d’occupation israéliennes se sont infiltrées dans certains villages du gouvernorat de Quneitra, dans le sud de la Syrie, sommant leurs habitants de les quitter en vue de les joindre à la zone tampon qu’elles ont occupée dans une profondeur de 5 km. Les habitants du village Rasm al-Rawadhi ont été évacués par la force et ceux du village al-Hamidiyeh ont reçu des ordres d’évacuation.

En outre, l’armée d’occupation a lancé un assaut contre d’autres villages dans la province de Quneitra, dans le but de confisquer les armes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une force d’infanterie escortée par des chars est entrée dans les deux localités Rowayhina et Oum Batina au centre de cette province, ont révélé des sources locales pour la chaine d’information libanaise al-Mayadeen. Ses soldats ont perquisitionné plusieurs maisons et confisqué des armes et des munitions. Après avoir fait exploser une position qu’elle avait occupée, elle s’est retirée de Oum Batina en direction de la localité al-Ajraf, également au centre.

Des sources journalistiques ont révélé pour al-Mayadeen que les habitants de ces villages ont refusé de les évacuer. Leurs notables avaient la veille, mené des tractations avec les forces d’occupation en coordination avec les forces de l’ONU, UNDOV, pendant 10 heures. Ils se sont entendus pour ouvrir une route à l’ouest du village Kodnat pour que les forces d’occupation n’entrent pas dans le village, de faciliter les services pour les villageois, de permettre de circuler à l’intérieur du village, de laisser les gens exercer leurs activités et les employés de la municipalité de reprendre leur travail.

Les habitants des villages se sont mis d’accord pour rester dans leurs maisons, pendant les incursions israéliennes et de livrer leurs armes, des obus RPG et des mitrailleuses, via la police locale et de ne jamais ouvrir le feu dans tous les villages.

L’armée d’occupation a aussi averti les habitants du village Maariyeh dans le bassin de Yarmouk à l’ouest de Deraa que ses soldats vont l’investir pour confisquer les armes.

