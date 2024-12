Un soldat revenu après avoir servi dans la bande de Gaza a assuré pour le quotidien israélien Haaretz que l’armée d’occupation y commet « des crimes de guerre méthodiques ».

« Ce qui se passe dans l’enclave ne peut être digéré, la vie des Palestiniens est pire que celle des chiens », a assuré Haïm Har Zhav qui faisait son service dans le passage de Netzarim occupee par l’armée d’occupation.

Et d’ajouter qu’il n’y a aucune restriction pour les tirs de feu contre les Palestiniens. « Des bâtiments sont détruits et on tire sur chaque palestinien qui s’approche d’une ligne frontalière qui n’est pas claire au nord de la bande de Gaza. »

« Les crimes et les destructions s’alternent sans distinction », a-t-il aussi indiqué estimant que cette politique ne sert pas les objectifs de la guerre.

Selon lui, les objectifs déclaré de la guerre tel que la restitution des captifs ne font plus partie du discours. « La majeure partie de cette guerre est grise et complexe. Cette guerre était justifiée au début après les évènements du 7 octobre 2023, mais en vérité d’après son déroulement, elle n’a jamais été une guerre juste ».

« L’armée est plus noire que le noir », a conclu le soldat israélien.

L’armée d’occupation poursuit son génocide dans la bande de Gaza en bombardant les maisons sur la tête de leurs habitants. Les bombardements se concentrent dans le nord et le centre.

Un bombardement d’artillerie sur le nord-ouest du camp de Nusseirat dans le centre a détruit à l’aube de ce samedi des bâtiments résidentiels. Des familles entières y ont été décimées. Les bombardements aériens et d’artillerie ont frappé des maisons à Jabalia, l’école al-Majida qui héberge des déplacés au nord-est de Gaza où 5 martyrs et 20 blessés ont été déplorés, l’hôpital Kamal Adwan, le seul encore en activité au nord de l’enclave où une ambulance a été frappée de plein fouet, les maisons dans le quartier Zeytoun où trois membres de la famille Rachid sont tombés en martyrs et 5 autres blessés, le quartier al-Touffah à l’est de Gaza City où des hélicoptères ouvrent le feu sur tout ce qui bouge dans ses régions nord, le quartier al-Amal à Khan Younes au sud, sur la localité Absane Jadida a l’est de Khan Younes où 2 martyrs ont été signalés, Rafah où 2 martyrs ont succombé…

Des dizaines de maisons dans le quartier al-Khoulafa à Jabalia ont été incendiées. D’autres maisons ont été dynamitées à Beit Lahia…

Depuis l’aube, 22 martyrs palestiniens ont été recensés. Le photographe de l’Unversité Palestine Abdel Rahman al-Qasas et le journaliste Mohamad Baaloucha en font partie.

Le bilan des martyrs est monté à 44.875 et celui des blessés à 106.454. Sachant que celui de ceux qui ont péri sous les décombres et n’ont pas été dégagés dépasse les 10 mille.

« Il n’y a plus de médecins spécialistes, ni services, ni médicaments, ni équipements médicaux et nos patients meurent en raison du manque des médicaments et la pénurie d’oxygène », a déploré le ministère de la Santé à Gaza, assurant que « l’occupation oeuvre pour annihiler la vie dans la bande de Gaza afin qu’elle ne soit plus vivable ».

Source: Divers