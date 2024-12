Le site web israélien Walla a rapporté que l’envoyé du président américain élu Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a effectué une visite en Arabie saoudite mercredi 11 décembre et a rencontré le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, et discuté avec lui de la question de la normalisation des relations avec «Israël».

Le site explique, citant des sources bien informées, que « Witkoff a discuté avec Ben Salman des relations entre les États-Unis et l’Arabie Saoudite, de la guerre à Gaza, de la possibilité de normaliser les relations avec Israël et d’un certain nombre d’autres sujets ».

Walla a souligné que cette rencontre « est la première du genre entre Ben Salmane et un représentant de l’administration Trump depuis les élections américaines de novembre dernier », ajoutant que Trump a nommé son ami Witkoff, considéré comme l’un de ses proches, en tant qu’envoyé au Moyen-Orient afin de conclure un énorme accord avec le Royaume immédiatement après la fin du mandat de l’actuel président Joe Biden.

Il a expliqué que Trump souhaitait que l’accord comprenne « un accord de paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite et que des progrès soient réalisés pour mettre fin au conflit israélo-palestinien », notant que Trump avait confirmé dans ses déclarations précédentes qu’il souhaitait une paix à long terme, ajoutant que l’envoyé de Trump s’est également rendu aux Émirats arabes unis, où il a participé au sommet sur la crypto-monnaie, notant que lors de sa visite à Abou Dhabi, il a rencontré le conseiller émirati à la sécurité nationale, Tahnoun ben Zayed.

Walla a également révélé la présence cette semaine dans la région du conseiller de Trump pour les affaires du Moyen-Orient, Massad Boulos, et sa rencontre, dans la capitale qatarie, Doha, avec le Premier ministre qatari. Un responsable israélien lui a confiee que Witkoff et Boulos ont également rencontré, à Washington, le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer, considéré comme un ami proche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

L’envoyé de Trump pour les affaires des prisonniers, Adam Buehler, a l’intention de se rendre dans la région la semaine prochaine, pour la première fois depuis son entrée en fonction, toujours selon le site israélien.