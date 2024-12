Le chef de la nouvelle administration syrienne, Ahmed Al-Charaa (alias Abou Mohamad al-Jolani) a annoncé qu’il « ne permettra pas que le pays soit utilisé comme point de lancement pour des attaques contre Israël ou tout autre pays ».

Dans son interview avec le quotidien britannique The Times, le chef du groupe armée Hayat Tahrir al-Sham (ex-Front al-Nosra, branche syrienne d’al-Qaida) a appelé l’Occident à lever les sanctions imposées à la Syrie sous le régime d’Assad.

Il a appelé « Israël » à cesser ses frappes aériennes sur la Syrie et à retirer ses forces des terres qu’il a occupé, affirmant que « la justification d’Israël sur la présence du Hezbollah et des milices iraniennes n’est plus ».

Selon lui, « Israël » sera obligé de se retirer.

Al-Sharaa a déclaré : « Nous sommes attachés à l’accord de 1974 et sommes prêts à renvoyer les observateurs internationaux. Nous ne voulons pas de conflit, ni avec Israël ni toute autre partie. Nous ne permettrons pas que la Syrie soit utilisée comme point de départ pour lancer des attaques. Le peuple syrien a besoin d’une pause. Les frappes doivent cesser et Israël doit se retirer vers ses emplacements précédents. »

Concernant la classification de Hayat Tahrir al-Sham comme mouvement terroriste, le chef de la nouvelle administration syrienne a déclaré que le qualifier de terroriste était « une désignation politique qui convient davantage au régime d’Assad ».

« Les pays doivent désormais lever cette qualification, car la Syrie est très importante d’un point de vue géostratégique et toutes les restrictions qui ont été imposées contre le bourreau et la victime doivent être levées ».

Interrogé sur la possibilité d’imposer la loi islamique dans le pays, il a déclaré : « Je crois que la Syrie n’interférera pas profondément dans les libertés individuelles », mais tiendra compte des « coutumes ».

Source: Média