Des sirènes ont retenti dans de vastes zones du centre de la Palestine occupée, à Tel Aviv, Hasharon, Herzliya et Holon, après le lancement d’un missile depuis le Yémen, selon la 12ème chaîne israélienne.

Les images ont montré qu’un missile s’est abattu dans la région du centre. Les défenses aériennes israéliennes n’ayant pas parvenu à l’intercepter.

Bien que l’armée d’occupation israélienne ait prétendu avoir intercepté un missile lancé depuis le Yémen « en dehors de l’espace aérien israélien », les vidéos diffusées par les colons montraient d’épais panaches de fumée s’élevant dans la région de Ramat Avel. D’autres images montraient de graves dégâts causés par des fragments de missiles tombant sur des quartiers dans plusieurs zones du centre de la Palestine occupée.

Rappelons que c’est la deuxième fois cette semaine que les forces armées yéménites lancent des missiles balistiques vers des cibles israéliennes dans la Palestine occupée.

Malgré les menaces israéliennes, les forces armées yéménites assurent qu’elles ne mettront pas fin à leurs opérations de soutien à Gaza avant l’arrêt de la guerre génocidaire israélienne contre l’enclave palestinienne.

‘Israël’ annonce le lancement de frappes aériennes contre le Yémen

Entre-temps, l’armée d’occupation israélienne a annoncé, ce jeudi matin, le lancement de frappes aériennes contre le Yémen, visant la capitale Sanaa et la ville côtière de Hodeïda.

Les médias yéménites ont fait état de 7 martyrs après un raid de l’ennemi israélien ayant visé le port de Salif et de deux martyrs suite à deux frappes contre l’installation pétrolière de Ras Issa dans la ville de Hodeïda.

Le correspondant de la télévision yéménite Al-Masirah a pour sa part rapporté que « les agressions de l’ennemi sioniste ont ciblé les centrales électriques de Haziz et de Dhahaban, au sud et au nord de la capitale Sanaa ».

Il a expliqué que « 4 frappes ont visé la centrale électrique de Haziz au sud de Sanaa, et deux raids ont ciblé la centrale électrique de Dhahban au nord de la capitale ».

En réaction, le membre du bureau politique du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Mohammad Al-Bukhaiti a affirmé que « les bombardements américano-israéliens contre des installations civiles révèlent la vérité sur l’hypocrisie de l’Occident ».

Et Al-Bukhaiti de réitérer: « Le soutien à Gaza se poursuivra jusqu’à ce que les crimes de génocide contre le peuple palestinien soient arrêtés et que la nourriture, les médicaments et le carburant soient autorisés à entrer dans l’enclave palestinienne ».