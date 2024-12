Les Brigades al-Qassam du Hamas ont déclaré qu’une opération sécuritaire complexe a été exécutée dans le camp de Jabalia au nord de la bande de Gaza au cours de laquelle plusieurs militaires israéliens ont été tués ou blessés.

Selon leur communiqué, un combattant a pu éliminer un sniper israélien et son assistant dans l’après-midi de ce vendredi à la distance zéro.

Une heure plus tard, « ce combattant qui s’est déguisé en portant la tenue militaire israélienne est parvenu à atteindre une force sioniste formée de 6 soldats et s’est fait exploser parmi eux via une ceinture explosive les tuant ou les blessant ».

Ce vendredi, le couloir militaire israélien Netzarim qui divise la bande de Gaza en deux, a été la cible de tirs de la part des brigades al-Qods du mouvement du Jihad islamique. Ils ont déclaré avoir “bombardé des rassemblements de soldats et de véhicules de l’ennemi sioniste, avec des obus de mortier et des tirs de roquettes, dans l’axe de Netzarim”.

Les Forces du Martyr Omar al-Qassem, l’aile militaire du Front démocratique de libération de la Palestine (FDLP), et les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa du Fatah ont également annoncé une attaque au mortier lourd contre une ligne d’approvisionnement israélienne au nord du couloir de Netzarim.

Ce couloir crucial, qui divise Gaza entre le nord et le sud, a été mis en place au cours des premiers mois de la guerre de Gaza, pour empêcher le retour des Palestiniens déplacés dans le nord de la bande de Gaza. Les forces israéliennes ont considérablement élargi ce couloir au cours des derniers mois, en construisant une nouvelle infrastructure militaire et des logements permanents, signe de la volonté de Tel-Aviv de s’installer durablement à Gaza.

Les soldats stationnés à Netzarim ont révélé cette semaine pour le journal Haaretz que l’armée a transformé la zone en une zone de mort où les unités de l’armée israélienne rivalisent entre elles en tuant des Palestiniens sans armes qui s’approchent de ce couloir.

Les attaques sur Netzarim surviennent alors que les forces d’occupation israéliennes sont confrontées à une recrudescence des actions de résistance.

Le 19 décembre, les Qassam ont rendu compte d’une attaque au drone suicide sur le site militaire de Majin à l’est de Khan Younes, au sud de l’enclave. Le drone utilisé est de type Zouari.

Le 18 décembre, ils ont indiqué dans un communiqué qu’un de leurs combattants a réussi à tuer un soldat israélien près de son char et à s’emparer de son arme avant de lancer deux grenades dans le Merkava. L’opération s’est déroulée dans la ville de Beit Lahia, dans le nord du pays.

Source: Divers