Les discussions pour un cessez-le-feu entre le Hamas et ‘Israël’ continuent de progresser, s’il faut en croire certaines informations rapportées par des médias égyptiens et le quotidien israélien Haaretz.

D’après la chaîne d’information égyptienne al-Ghad, le Hamas aurait accepté de libérer 11 jeunes retenus en otage dans une première phase d’un éventuel accord, en échange d’une « valeur spéciale ».

Le Haaretz, citant une source palestinienne, rapporte qu’environ 200 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité pourraient être libérés dans le cadre de cet accord, mais souligne que des divergences subsistent quant à l’identité des détenus concernés.

Selon al-Ghad, le principal point de désaccord porte sur la liste des 34 otages dont Israël exige la libération dans la première phase de l’accord. Parmi ceux-ci, 11 personnes ne répondraient pas selon le Hamas aux critères de libération humanitaire (femmes, malades, personnes âgées ou mineurs). En contrepartie de la libération de ces 34 otages, le Hamas demande la libération de 250 prisonniers palestiniens condamnés à la réclusion à perpétuité.

Le Hamas, ainsi que deux autres groupes palestiniens – le Jihad islamique et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) – ont affirmé samedi qu’un accord de cessez-le-feu était « plus proche que jamais » pour la bande de Gaza, théâtre de plus d’un an de guerre génocidaire israéliennes.