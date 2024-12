Le mouvement de résistance yéménite, Ansarullah, affirme que ses attaques contre des cibles américaines ont neutralisé et dérouté les systèmes de défense aérienne des États-Unis, entraînant ainsi des « tirs amis » qui ont abattu un avion de combat américain.

Mohammed al-Bukhaiti, membre du bureau politique du groupe, a fait ces remarques à la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera.

« Nos attaques ont déstabilisé les défenses aériennes américaines et ont provoqué le crash de l’avion de combat américain en raison de tirs amis », a-t-il déclaré.

D’après le Centcom, le croiseur de missiles guidés USS Gettysburg a abattu par erreur un avion de combat F/A-18 au-dessus de la mer Rouge.

Le responsable a qualifié d’« efficaces » les attaques pro-palestiniennes du Yémen contre des cibles américaines et israéliennes, affirmant que les frappes avaient réussi à atteindre les résultats escomptés depuis leur début en octobre 2023.

Les forces armées yéménites ont mené de nombreuses frappes de ce type depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle le régime israélien a commencé son agression contre la bande de Gaza dans le cadre d’une guerre génocidaire soutenue par les États-Unis qui a jusqu’à présent coûté la vie à au moins 45 259 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

Les frappes ont ciblé les moyens militaires américains déployés au large des côtes du Yémen, des cibles stratégiques et sensibles dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que les navires israéliens et les navires se dirigeant vers les territoires occupés.

Les remarques de Bukhaiti interviennent après que le ministre yéménite de la Défense, Mohammed Nasser al-Atifi, a averti Washington que le Yémen est capable de couler les navires américains et qu’il est en possession d’armes qu’il n’a pas déployées jusqu’à présent.

Les frappes pro-palestiniennes du Yémen ont exercé une pression énorme sur le régime israélien en forçant les navires qui tentent d’acheminer du matériel militaire et d’autres marchandises vers les territoires occupés à emprunter la route la plus longue autour de l’Afrique.

Ces opérations ont notamment entraîné la fermeture du port d’Eilat, situé à l’extrémité sud des territoires occupés.

Bukhaiti a déclaré que ces opérations ont imposé par ricochet un siège économique contre le régime israélien et porté atteinte à sa sécurité.

Il a également souligné que les attaques meurtrières intenses que les États-Unis, le Royaume-Uni et le régime israélien mènent contre le Yémen ont pour objectif de mettre un terme à nos frappes pro-palestiniennes.

« Nous sommes susceptibles de recevoir des coups douloureux, mais plus l’ennemi mobilise ses forces contre nous, plus nous sommes certains de remporter la victoire. »

Chaque fois que le Yémen subit une agression de la part des pays occidentaux et du régime israélien, « il sort plus fort et triomphant de la situation, et son unité interne augmente », a noté le responsable.

« Nous sommes prêts à payer le prix de notre présence aux côtés de Gaza et nous ne craignons pas les opérations d’assassinats ciblés de l’ennemi. »

« Les vrais terroristes »

Faisant référence à la désignation par l’Occident d’Ansarullah comme une « organisation terroriste », Bukhaiti a déclaré : « Les terroristes sont en réalité ceux qui commettent des crimes à Gaza et ceux qui les soutiennent. »

« Nos opérations visent à mettre un terme au génocide à Gaza. Le régime sioniste est incapable de nous affronter seul et cherche donc l’aide de ceux qui le soutiennent. »

Source: Avec PressTV