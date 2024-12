Le Premier ministre par intérim du Liban, Najib Mikati, a souligné que « l’armée libanaise n’a jamais négligé ses devoirs », soulignant que « le Liban est confronté à une épreuve difficile et l’armée prouvera qu’elle est capable d’accomplir toutes les tâches qui lui sont demandées ».

Dans un discours qu’il a prononcé aujourd’hui depuis la caserne militaire de Marjayoun, dans le cadre de sa tournée dans le sud, Mikati a déclaré : « Nous allons tenir une réunion avec le comité qui supervise le cessez-le-feu, et nous avons de nombreuses tâches devant nous, dont la plus importante c’est le retrait de l’ennemi de tous les territoires dans lesquels il a pénétré lors de sa récente agression. A ce moment-là, l’armée accomplira tous ses devoirs ».

Il a ajouté : « L’armée a toujours prouvé qu’elle représente l’unité de cette nation et s’acquitte de ses devoirs, et tous les Libanais se tiennent aux côtés de l’armée et la soutiennent ».

Dans ce contexte, le représentant du Bloc de la Fidélité à la Résistance (Hezbollah) au Parlement libanais, Ali Fayyad, a affirmé plus tôt à la télévision libanaise Al-Mayadeen que l’étape appelle à la méfiance et la Résistance ne sera pas amenée à affronter militairement les violations et les agressions israéliennes, car sa priorité est le retrait israélien de notre territoire sans lui donner aucun prétexte pour transgresser le délai de 60 jours.