Le porte-parole des forces armées de Sanaa a révélé que « des drones armés ont effectué deux attaques contre des positions militaires israéliennes en Palestine occupée ».

Selon le général Yahia Saree, la première opération a visé une cible militaire à Ashkelon à l’aide d’un drone de type Yafa et la seconde une cible militaire dans la région de Yafa (Tel Aviv) également avec le même type de drone.

Il a rappelé que « ces opérations sont réalisées en soutien au peuple palestinien opprimé et à ses combattants ».

Saree a assuré que les forces armées yéménites poursuivront leurs opérations militaires contre l’occupation jusqu’à ce que s’arrête l’offensive contre Gaza et la levée de l’embargo ».

L’armée d’occupation israélienne a annoncé lundi que des sirènes d’alerte avaient retenti dans le centre du pays, après un tir de missile du Yémen.

« Suite aux sirènes d’alertes activées dans le centre d’Israël, un missile lancé depuis le Yémen a été intercepté avant de pénétrer sur le territoire israélien. Les sirènes d’alertes concernant des tirs de missiles et de roquettes ont été déclenchées par crainte de la chute de débris suite à l’interception », affirme un communiqué de l’armée.

Les secours israéliens avaient rendu compte auparavant d’une explosion qui s’est produite lundi matin sans faire de victimes dans un immeuble de la ville de Yavné, au sud de Tel-Aviv. Par la suite l’armée d’occupation fait état de l’intrusion d’un drone « probablement » venu du Yémen.

Dimanche soir, les forces armées yéménites avaient assuré avoir avorté une offensive américano-britannique contre Sanaa, en obligeant le porte-avions USS Harry Truman et un certain nombre de destroyers à battre en retraite.

Selon ces forces, 8 opérations ont été réalisées au moyen de missiles ailés et de 17 drones, au cours desquelles un avion de combat américain F/A-18 s’est écrasé en mer Rouge.

Dans sa version des faits, l’armée américaine a dit que « l’appareil F/A-18 Super Hornet du porte-avions USS Harry S. Truman a été abattu par erreur par le croiseur USS Gettysburg, au-dessus de la mer Rouge », pendant que le groupe aéronaval américain était engagé dans des opérations de combat contre des positions de forces de Sanaa.

« Gaza ne sera pas abandonnée seul à son sort »

Interrogé par notre site al-Manar, l’expert militaire yéménite le général Moujib Chamsane a déclaré que les opérations yéménites sont « un message de la part de Sanaa qu’elle ne permettra pas que « Gaza reste abandonnée seule à son sort. »

« Lorsque l’ennemi a dit qu’il préparait des opérations majeures contre le Yémen, les forces armées yéménites étaient au plus haut niveau de préparation et l’ont même surpris avec une opération offensive avant que ses avions n’atteignent Sanaa. Les missiles yéménites ont pu pénétrer profondément dans les territoires occupés, contournant les systèmes de défense américains et sionistes, ainsi que les systèmes d’alerte précoce de la région. Le ciblage visait précisément le ministère sioniste de la Guerre », a-t-il expliqué.

Jeudi, les forces armées yéménites ont assuré avoir « tiré deux missiles hypersoniques de type Palestine 2 contre deux cibles sensibles de l’ennemi israélien ».

Dans ce contexte, le général de brigade Chamsane a souligné que « l’ennemi, après avoir pris conscience de l’ampleur des destructions résultant de ces opérations, a incité les Américains à déplacer le porte-avions Truman dans le but de parvenir à une sorte de dissuasion contre Sanaa. Cependant, les forces yéménites étaient en alerte maximale, et ont menée des frappes répétées contre le porte-avions, les destroyers qui l’accompagnaient et les avions qui en décollaient. Ces opérations ont forcé les avions à prendre une position défensive, et une autre opération yéménite a été menée lors du retour de ces avions, ce qui a exercé une forte pression sur le porte-avions et ses pièces d’accompagnement. Le résultat a été le crash de l’avion F-18, qui est la fierté de l’industrie américaine. »

Selon Chamsane, « c’est le troisième porte-avions qui est visé par les forces yéménites, ce qui ne s’est pas passé depuis la seconde guerre mondiale ».

Et l’expert yéménite de conclure : « L’entité sioniste a perdu tous les moyens de dissuader Sanaa. Ils doivent savoir que chaque escalade sera contrée par une escalade plus importante que leurs prévisions. Il y aura beaucoup de surprises ».

Ce lundi, le mouvement yéménite Ansarullah, a affirmé que ses attaques contre des cibles américaines ont délibérément neutralisé et dérouté les systèmes de défense aérienne des États-Unis, entraînant le crash de l’appareil de combat américain. « Nos attaques ont déstabilisé les défenses aériennes américaines et ont provoqué le crash de l’avion de combat américain par des tirs amis », a déclaré Mohammed al-Bukhaiti, membre du bureau politique du groupe, à la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera.

.

Source: Divers