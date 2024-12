Les dirigeants de l’Église chrétienne syrienne ont conseillé lundi de réduire les célébrations de Noël cette année, malgré les assurances de la nouvelle administration syrienne, dirigée par Ahmed Al-Sharaa (alias Al-Julani), chef du département des opérations militaires en Syrie, après avoir pris le pouvoir, qu’ils sont « libres de pratiquer leurs rituels religieux ».

Les nouvelles restrictions imposées mettent en évidence l’un des principaux défis auxquels sont confrontés les nouveaux dirigeants syriens.

Al-Sharaa (alias Al-Julani) a déclaré aux responsables qui lui ont rendu visite que « Hayaat Tahrir al-Sham ne cherchera pas à se venger de l’ancien régime de Bachar al-Assad et ne supprimera aucune autre minorité religieuse », mais beaucoup de chrétiens ne sont pas encore convaincus.

« Le 18 décembre, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur une église grecque orthodoxe de la ville de Hama. Ils sont entrés dans le complexe et ont tenté de détruire une croix et de briser des pierres tombales dans un cimetière », selon un communiqué de l’église.

L’évêque Andrew Bahi, de l’Église syriaque orthodoxe de Saint-Georges, a déclaré : « L’incident est très inquiétant ».

Bahi a ajouté : « La société regarde si les groupes actuellement au pouvoir sont véritablement engagés à créer une société civile qui offre des chances égales pour tous ».

