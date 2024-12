Le général de brigade de réserve israélien Eran Ortal a déclaré que « la confrontation avec les Yéménites se poursuivra pendant des années », ajoutant « nous sommes au début d’une nouvelle ère qui nous oblige à repenser la politique d’Israël et la stratégie de l’armée pour faire face à une série de menaces. »

Dans une interview accordée au journal israélien Davar, l’analyse d’Ortal a conclu que « plus Sanaa s’engage dans la bataille contre Israël, plus elle devenait forte à plusieurs niveaux ».

Il a expliqué que « ce qui a renforcé l’image de force de Sanaa, c’est qu’ils sont toujours sur le champ de bataille contre Israël, tandis que d’autres sont devenus moins actifs, ce qui signifie qu’ils sont les seuls à continuer de lutter contre Israël ».

Concernant le blocus naval effectué par les forces armées yéménites, Ortal a souligné que « Sanaa est passée d’une inconnue à un problème réel qui concerne tous les acteurs de la région », ajoutant « qu’ils ont pu causer de graves dommages aux forces israéliennes à l’économie et paralyser le port d’Eilat, et ils continuent de se renforcer ».

Eran Ortal a abordé la question de la difficulté de la confrontation avec Sanaa en termes de coût et d’équipement, déclarant : « Les missions de l’armée israélienne sont locales pour protéger les frontières, et ce n’est pas une force capable de lancer des opérations à longue portée. L’Armée de l’Air est décrite comme une force à bras long, et les opérations à longue portée nécessitent des préparations approfondies ».

Ortal a ajouté : « On parle d’une confrontation avec l’Iran depuis vingt ans, mais l’armée n’a pas développé suffisamment de capacités pour mener une guerre à plus de mille kilomètres de distance ».

Il a poursuivi : « Pour y parvenir, l’armée a besoin de diverses préparations, telles que l’établissement de bases dans d’autres pays, la possession d’une grande flotte navale et un nouveau système de relations extérieures, ce qu’Israël ne peut pas réaliser facilement ».

Le général de brigade israélien a déclaré au journal Davar : « Pour analyser la stabilité du régime d’Ansarullah au Yémen, il faut comprendre les faits fondamentaux sur le Yémen, un pays qui compte environ 35 à 40 millions d’habitants, dont la plupart vivent dans les zones contrôlées par le Yémen. Sanaa, une région montagneuse complexe qui constitue la moitié du pays ».

Il a poursuivi : « Ils jouissent d’un statut de facto, avec une force militaire comprise entre 200 et 300 000 soldats et des équipements soutenus par l’Iran, qui ont prouvé leur efficacité pour affronter leurs adversaires et cibler des fronts lointains comme Israël. Une importance stratégique sur la scène mondiale ».

Ortal a conclu son discours : « Ils, comme le Hamas, sont un type d’ennemi qui ne peut être vaincu que sur le terrain. Leur régime ne peut pas être renversé par des bombardements aériens », recommandant « qu’ils doivent être combattus sur le terrain, ainsi qu’avec Israël « .

Le Wall Street Journal a rapporté que « Sanaa continue de perturber le commerce mondial, de causer des milliards de dollars de pertes et de forcer les compagnies maritimes à réorienter leurs expéditions ou à lancer un groupe de missiles et de drones, et ils disent qu’ils ne s’arrêteront pas tant qu’Israël n’arrêtera pas les combats à Gaza ».

