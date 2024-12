L’Égypte a condamné les incursions israéliennes dans la mosquée bénie d’Al-Aqsa et a qualifié ces pratiques de « provocatrices ».

Le ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Affaires des expatriés égyptiens a déclaré dans un communiqué qu’il condamne « dans les termes les plus fermes l’assaut de la mosquée bénie d’Al-Aqsa par le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, sous la protection de l’armée et de la police d’occupation », exprimant « son rejet total de cette démarche provocatrice ».

Le communiqué a ajouté : « L’Egypte met en garde contre ces actions extrémistes qui constituent une violation flagrante et répréhensible du statut historique et juridique de la mosquée bénie d’Al-Aqsa, ainsi qu’un mépris aux sentiments des musulmans du monde entier et donc ces pratiques inacceptables. »

Le communiqué a appelé « Israël » à respecter ses obligations en tant qu’État occupant, soulignant la nécessité de « respecter le statut de la mosquée Al-Aqsa en tant que pur lieu de culte pour les musulmans.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a indiqué dans sa déclaration que « l’Égypte souligne la nécessité pour la communauté internationale, dirigée par le Conseil de sécurité, de prendre des mesures décisives contre ces actions et de mettre fin à ces violations qui représentent un rejet pratique des opportunités de coexistence pacifique ».

Et de conclure: » il est nécessaire de parvenir à une solution juste, durable et globale à la question palestinienne, qui garantisse l’établissement d’un État palestinien indépendant sur le modèle du 4 juin 1967, avec alQods pour capitale, et d’une manière qui réalise le droit à l’autodétermination du peuple palestinien ».

Source: Médias