Le nouveau gouverneur de Damas désigné par le nouveau maitre de la Syrie Ahmad al-Charaa (alias Abou Mohamad al-Jolani) a assuré que les nouveaux dirigeants de la Syrie « n’ont aucun problème avec « Israël ».

« Nous sommes un peuple qui aspire à la coexistence, qui veut la paix, nous ne voulons pas de divergences. Nous voulons la paix et nous ne pouvons être ennemis avec Israël ou quiconque autre », a déclaré Maher Marwan, lors d’une interview avec le média NPR.

Il a ajouté : « il est normal qu’Israël soit inquiet de certaines factions. Peut-être qu’Israël a peur, raison pour laquelle il s’est approché un peu au-delà des frontières et il a bombardé certains endroits. Mais nous n’avons pas peur d’Israël, et notre problème n’est pas avec lui, nous ne voulons faire part à aucune affaire qui puisse menacer sa sécurité et la sécurité d’aucun autre pays ».

Le site NPR rapporte d’un responsable américain que Marwan a transmis un message de la part du nouveau gouvernement syrien aux Israéliens.

« Washington ne fait pression sur aucun des deux pays pour établir des relations pour le moment », selon le responsable américain.

Les déclarations de Marwan ont été relayées par certains médias israéliens. La Société de radiodiffusion israélienne constate qu’elles n’ont pas soulevé un grand intérêt.

Des responsables israéliens ont fait part au quotidien israélien Yediot Ahronoth que « la preuve en incombe à Mohamad al-Charaa et à ses acolytes ». Assurant « qu’il ne faut pas oublier leur fondement idéologique », ils ont estimé que « les messages amicaux envoyés par le nouveau régime de Damas demeurent mystérieuses, et personne ne sait encore la tendance qu’il va adopter ».

Il y a deux semaines, le nouveau maitre de la Syrie Ahmad al-Charaa avait annoncé dans une interview avec The Times que « son pays ne sera jamais utilisé comme point de lancement pour des attaques contre Israël ou tout autre pays » Le président du Front de salut syrien Fahd al-Masri avait accordé une interview au quotidien israélien Maariv lui assurant que « nous ne voulons pas de guerre avec Israël ».

Katz: « C’est une bande de terroristes »

Dans ce contexte, le ministre israélien des Affaires étrangères a déclaré que « la nouvelle administration en Syrie est une bande de terroristes qui étaient à Idleb et qui ont pris le contrôle de Damas ».

Dans une déclaration accordée a la Société de radiodiffusion israélienne, Ysrael Katz a ajouté : « les Etats du monde voudraient voir les dirigeants actuels de la Syrie comme un nouveau gouvernement nouveau et stable parce que ces Etats voudraient le retour en Syrie des réfugiés syriens sur leur sol. Mais ceci n’est pas le cas. Il y a des combats avec les alaouites sur littoral, il y a des menaces franches du président turc Recep Tayyip Erdogan pour éradiquer la région de l’administration autonome kurde, et il y a des restrictions sur la société chrétienne en Syrie ».

« C’est un gouvernement islamique qui tente de réaliser un contrôle total sur la Syrie », a-t-il conclu.

Depuis la chute de l’ancien régime et la désintégration de son armée, les forces d’occupation israéliennes ont occupé les positions de l’armée syrienne à Jabal al-Cheikh ainsi que la zone tampon du Golan syrien et d’autres régions dans les provinces de Quneitra et de Deraa, soit une superficie de quelque 600 km2. Jeudi, elles ont brandi le drapeau israélien sur le bâtiment de la ville d’al-Baath dans la province de Quneitra, a rapporté l’OSDH, tribune médiatique de l’opposition syrienne siégeant à Londres.

Source: Médias