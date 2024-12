Le rédacteur en chef de la BBC, Raffi Berg, contrôle presque entièrement la couverture en ligne de la guerre d’Israël contre Gaza, et veille à ce que les événements soient rapportés avec un parti pris pro-israélien, selon un nouveau témoignage publié le 28 décembre par Drop Site News.

“La mission de ce type est d’édulcorer tout ce qui est trop critique à l’égard d’Israël”, a déclaré un ancien journaliste de la BBC.

Drop Site News s’est entretenu avec 13 salariés actuels et anciens qui ont déclaré que la couverture de la BBC déprécie constamment la vie des Palestiniens, ignore les atrocités israéliennes, et crée de faux critères dans un conflit totalement déséquilibré.

Un autre journaliste de la BBC a déclaré que M. Berg joue un rôle clé dans une culture plus large de la BBC de “propagande israélienne systématique”.

“L’étendue de son pouvoir est insensée”, a déclaré un autre journaliste.

“À la BBC, la crainte est extrême : si vous voulez faire quoi que ce soit sur Israël ou la Palestine, les rédacteurs en chef vous disent : ‘Passez par Raffi, et obtenez son accord’”, a expliqué un autre journaliste.

Berg a notamment minimisé l’accusation d’Amnesty International selon laquelle Israël commet un génocide à Gaza. il a choisi un titre stipulant qu’“Israël rejette les allégations ‘fabriquées’ de génocide” pour décrire le rapport d’Amnesty, et n’a pas publié le reportage pendant les 12 heures qui ont suivi sa rédaction pour en réduire la portée en ligne.

Les journalistes interrogés par Drop Site ont également noté que le rapport d’Amnesty n’a pas été couvert par les programmes d’information phares de la BBC – News At One, News At Six, ou News At Ten de BBC One – ni par son programme d’actualité phare, Newsnight de BBC Two.

“Quiconque écrit sur Gaza ou Israël se voit demander : “Est-ce que c’est passé par edpol [politique éditoriale], les avocats, est-ce que c’est passé par Raffi ?’”, a déclaré un autre journaliste.

Raffi Berg, qui a écrit un livre faisant l’éloge des opérations clandestines du Mossad, dispose d’un grand pouvoir d’influence sur la perception de la guerre d’Israël contre Gaza, car le site d’actualités de la BBC est le plus visité d’Internet, avec plus de 1,1 milliard de visites pour le seul mois de mai.

La guerre d’Israël contre Gaza a tué plus de 45 500 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, et a rasé de larges pans de l’enclave assiégée.

Le parti pris pro-israélien imposé par Berg est manifeste dans les termes utilisés pour couvrir la guerre.

Alors que les articles mentionnent systématiquement des termes tels que “massacre” et “atrocités” pour désigner le Hamas, ils ne les utilisent que rarement, voire pas du tout, pour désigner les actions d’Israël, a écrit Rami Ruhayem, correspondant de la BBC en langue arabe basé à Beyrouth.

Dans un autre cas, la BBC a publié un article dont le titre occulte la responsabilité d’Israël dans la mort d’une famille entière lors d’un tir de missile.

“Israël/Gaza : Un père perd 11 membres de sa famille dans une explosion”, indiquait le titre.

Drop Site note que lorsque la BBC mentionne Israël comme étant l’auteur de l’attentat, elle utilise la mise en garde “selon certaines sources”.

La BBC recourt également aux euphémismes privilégiés par l’armée israélienne pour dissimuler les crimes de guerre de ses soldats. Ainsi, la BBC qualifie d’“évacuations” les transferts forcés ou le nettoyage ethnique de civils palestiniens.

En outre, la BBC a décrit le blocus total de Gaza par Israël en titrant : “Israël cherche à rompre le lien avec Gaza après la guerre avec le Hamas”.

La promesse publique du ministre de la Défense Yoav Gallant d’imposer un “blocus total” à Gaza tout en traitant les Palestiniens d’“animaux” n’a reçu qu’un seul commentaire dans l’un des contenus en ligne de la BBC.

Les journalistes qui se sont confiés à Drop Site ont déclaré qu’ils ont appelé la direction de la BBC à équilibrer sa couverture, mais que leurs attentes n’ont pas été prises en compte.

“Nombre d’entre nous se sont inquiétés des pouvoirs de Raffi à recadrer chaque histoire, mais on nous ignore”, a déclaré l’un d’entre eux.

“Presque tous les correspondants ont des problèmes avec lui”, a déclaré l’un d’entre eux. “Il a été cité dans de nombreuses réunions, mais [la direction de la BBC] n’en tient pas compte”.

Le journaliste a ajouté que les auteurs des articles devraient “souligner qu’Israël n’a jamais autorisé la BBC à accéder à Gaza, que la chaîne doit cesser de présenter les versions israéliennes officielles des événements comme étant des faits, que la BBC doit faire plus pour présenter le poids de l’occupation israélienne, et que Gaza est en grande majorité peuplée de descendants de réfugiés chassés de force de chez eux à partir de 1948”.

Sources: Spirit Of Free Speech; The Cradle